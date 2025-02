7777 Gaming obtém licença de fornecedor no Brasil

Com autorização, empresa fortalece sua presença no território brasileiro (Imagem: Divulgação)

Empresa avança na América Latina e leva seu portfólio de jogos inovadores para operadores locais.

Comunicado de imprensa.- A 7777 Gaming anunciou a obtenção da certificação de fornecedor para o mercado brasileiro, consolidando sua expansão na América Latina. Com a autorização, a empresa poderá disponibilizar seu portfólio de jogos de cassino online aos operadores locais, fortalecendo sua presença em um dos mercados mais promissores da região.

“Estamos extremamente orgulhosos de entrar no Brasil, um dos mercados de jogos mais dinâmicos e promissores da região”, afirmou Zhana Aleksandrova, Business Development Manager para Espanha e América Latina na 7777 Gaming.

“Esta certificação abre as portas para colaborações com operadores locais e nos permite apresentar aos jogadores brasileiros nossos jogos inovadores e envolventes. Estamos entusiasmados por fazer parte deste cenário vibrante de iGaming”, acrescentou.

A certificação obtida reforça o compromisso da empresa em atender às regulamentações locais e oferecer conteúdo de alta qualidade. Entre os jogos já certificados para o Brasil estão Crazy 100 Bucks, Candy Anyways e Devil’s Deal: Soul for Sale, títulos conhecidos por sua jogabilidade envolvente e design diferenciado. Ao todo, um pacote inicial com 20 jogos está pronto para ser integrado às plataformas dos operadores brasileiros.

A entrada no mercado brasileiro faz parte da estratégia da 7777 Gaming de consolidar sua atuação em mercados regulamentados ao redor do mundo. Com um portfólio diversificado e foco na inovação, a empresa busca ampliar sua presença global e oferecer novas experiências aos jogadores.

A 7777 Gaming estará presente no SBC Summit Rio, que ocorre de 25 a 27 de fevereiro de 2025, no Riocentro, no Rio de Janeiro.