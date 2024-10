Jogadores das regiões terão acesso aos jogos de cassino online da 777 gaming.

Comunicado de imprensa.- A 7777 gaming assinou um acordo estratégico com a R. Franco Digital, um importante nome no setor de jogos e parte do Grupo Orenes. Esta parceria permitirá que o extenso portfólio de conteúdo de cassino da 7777 gaming seja distribuído na Espanha e em mercados-chave da América Latina, onde a R. Franco Digital tem uma presença significativa.

Com esse acordo, os jogadores dessas regiões terão acesso a títulos populares e diversificados da 7777 gaming, como Devil’s Deal Soul for Sale, Cash 100, Crazy 100 Bucks, Thracian Treasures, Crazy 20 Bucks, Barbarian, Candy Anyways, Club Mr. Luck, Jinn, Sea of Treasures, entre muitos outros. Conhecidos por seus recursos inovadores e jogabilidade envolvente, esses jogos prometem trazer uma nova onda de entusiasmo para os jogadores da Espanha e da América Latina.

Zhana Aleksandrova, gerente de desenvolvimento de negócios para Espanha e América Latina da 7777 gaming, comentou: “O acordo assinado com a R. Franco Digital nos dá um novo nível de motivação e dedicação a dois mercados muito importantes para nós – Espanha e América Latina. A R. Franco Digital tem uma forte presença, uma ampla rede de parceiros e um público que adora jogos de cassino empolgantes e inovadores. Estamos confiantes no sucesso mútuo e ansiosos para receber feedback da comunidade de jogadores.”

Guillermo Ruipérez, chefe de vendas da R. Franco Digital, acrescentou: “Sempre nos esforçamos para adaptar nossas ofertas às necessidades de nossos clientes e seus jogadores. Nossa parceria com a 7777 gaming está alinhada com nossa missão de oferecer os conceitos de jogos mais inovadores disponíveis no mercado atualmente. Estamos constantemente atualizando e expandindo nosso portfólio de provedores para garantir a satisfação de nossos clientes.”

De acordo com as empresas, “essa colaboração representa um passo significativo para ambas, à medida que trabalham juntas para levar jogos de cassino de alta qualidade e envolventes a novos e antigos jogadores nesses mercados dinâmicos”.