La AJ de Bolivia advierte sobre máquinas de juego ilegales en comercios

La Autoridad de Fiscalización de Juego identificó el funcionamiento de máquinas de juego ilegales en tiendas y comercios de diferentes municipios de Bolivia.

Bolivia.- La Autoridad de Fiscalización de Juego (AJ) emitió un comunicado para advertir a la población acerca del funcionamiento de máquinas de juego ilegales instaladas en tiendas y comercios en diferentes puntos del país y pidió que “no se dejen sorprender con la instalación de estos medios de juego pues estarían incurriendo en la ilegalidad”.

Jessica Saravia, directora ejecutiva de la AJ, señaló en una conferencia de prensa que las máquinas en las que se introducen monedas o billetes y dan como premio dinero, conocidas como máquinas monederas, tragamonedas, pinball o billeteras, no pueden funcionar en ningún lugar excepto aquellos que tenga licencia de operaciones otorgada por la AJ.

Saravia informó que algunas personas con el objetivo de no ser identificadas y sancionadas estarían engañando a dueños de tiendas para que les permitan instalar las máquinas en estos comercios.

La AJ, en el marco de la Ley 060, cumple con el decomiso de los medios de juego ilegales y la correspondiente multa a la persona se encuentre en posesión de la máquina, por tanto recomendó a la población a no dejar que se instale este tipo de máquinas y evitar la sanción que es de aproximadamente $12.000 (USD 1,700) por máquina decomisada.

Precisó además que la mayoría de denuncias que se reciben sobre el funcionamiento de estas máquinas vienen de familiares y vecinos que advierten que niños y jóvenes asisten con frecuencia, presentan “actitudes de adicción al juego y pierden dinero”.

Finalmente, la directora del ente regulador invitó a las personas que conozcan a los propietarios de estas máquinas de juego que pretenden engañar el control de la AJ, registren su denuncia, que puede ser anónima, en www.aj.gob.bo, la aplicación AJ MÓVIL o las líneas de WhatsApp: 71548844-72017468-72060894.

Otros engaños advertidos por la AJ

La Autoridad de Fiscalización de Juego (AJ) alertó a través de los medios de comunicación a la ciudadanía sobre mensajes de WhatsApp fraudulentos que solicitan transferencias de dinero. Desde la entidad piden que se verifique la autenticidad de las promociones empresariales, los premios ofertados, la forma de participar y las fechas de sorteo en la web oficial de la AJ.

Jessica Saravia, directora ejecutiva de la AJ advirtió que circulan, vía la aplicación de mensajería, mensajes ofertando premios que resultan ser falsos. La ejecutiva describió que estas falsas promociones utilizan el nombre de instituciones públicas o empresas privadas; por ejemplo la AJ, la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT) o describen políticas de Gobierno como la vacunación contra el Covid-19, becas de estudio, programas de vivienda o bonos.

Posteriormente, una vez que generan confianza solicitan al receptor del mensaje realizar una llamada o videollamada, momento en el que requieren se efectúe una transferencia de dinero, recarga de crédito o envío de fotografías de documentos personales de ellos o de su familia.

Saravia precisó que ninguna promoción empresarial autorizada por la AJ tiene como requisito el depósito o transferencia de dinero a cambio de recibir el premio. Además, las personas deben tener en cuenta que no podrían ganar el premio de una promoción en la que nunca participaron (no llenaron un ticket, no son clientes de la empresa, no participaron de ninguna forma).

