La AJ de Bolivia advierte sobre estafas por Whatsapp

La Autoridad de Juego le pide a la ciudadanía que esté atenta a ciertos mensajes que ofertan premios ya que puede tratarse de una estafa.

Bolivia.- La Autoridad de Fiscalización de Juego (AJ) alertó a través de los medios de comunicación a la ciudadanía sobre mensajes de WhatsApp fraudulentos que solicitan transferencias de dinero. Desde la entidad piden que se verifique la autenticidad de las promociones empresariales, los premios ofertados, la forma de participar y las fechas de sorteo en la web oficial de la AJ.

Jessica Saravia, directora ejecutiva de la AJ advirtió que circulan, vía la aplicación de mensajería, mensajes ofertando premios que resultan ser falsos. Describió que estas falsas promociones utilizan el nombre de instituciones públicas o empresas privadas; por ejemplo la AJ, la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT) o describen políticas de Gobierno como la vacunación contra el Covid-19, becas de estudio, programas de vivienda o bonos.

Posteriormente, una vez que generan confianza solicitan al receptor del mensaje realizar una llamada o videollamada, momento en el que requieren se efectúe una transferencia de dinero, recarga de crédito o envío de fotografías de documentos personales de ellos o de su familia.

Saravia precisó que ninguna promoción empresarial autorizada por la AJ tiene como requisito el depósito o transferencia de dinero a cambio de recibir el premio. Además, las personas deben tener en cuenta que no podrían ganar el premio de una promoción en la que nunca participaron (no llenaron un ticket, no son clientes de la empresa, no participaron de ninguna forma).

Por otra parte, aclaró que los beneficios que el Gobierno otorga a la población se gestionan a través de instituciones públicas y no por empresas privadas.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de las promociones empresariales, los premios ofertados, la forma de participar y las fechas de sorteo ingresando a la página www.aj.gob.bo, la aplicación AJ Móvil y los siguientes números de teléfonos: 715-48844 (La Paz, Oruro y Potosí), 720-17468 (Santa Cruz, Beni y Pando).

Convenio contra el juego ilegal

La guerra contra el juego ilegal ha ganado una nueva batalla, luego de que esta semana se firmara un convenio entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea) y la Dirección de Control Social de Juegos que permitirá clausurar los establecimientos de juegos de azar que no cuentan con licencia de funcionamiento en la ciudad.

El convenio de cooperación institucional número 005/2012 con la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ) tiene el objetivo de aumentar el control sobre dichos centros que fueron apareciendo de manera desmedida y sin control alguno en la localidad alteña.

“La firma de este convenio es para poder, junto a la Autoridad de Control de Juegos, controlar la legalidad de todo lo que está autorizado y lo ilegal decomisarlo. También participará de manera conjunta la Dirección Seguridad Ciudadana y la Intendencia Municipal junto a la autoridad de juegos”, manifestó el ex alcalde de El Alto, Edgar Patana.

Los controles consistirán particularmente en la verificación de la licencia de funcionamiento y el pago de impuestos a las instancias legales que correspondan.

