Personal de la AJ en Bolivia fue agredido en un operativo contra el juego ilegal

Agentes de la Autoridad de Fiscalización de Juego resultaron agredidos en Santa Cruz por administradores de un sitio de juego ilegal.

Bolivia.- La lucha contra el juego ilegal en la ciudad boliviana de Santa Cruz no da tregua y ya son más de 398 medios de juego ilegales decomisados en dicha ciudad en lo que va del año. La semana pasada, en pleno operativo, agentes de la Autoridad de Fiscalización de Juego (AJ), resultaron agredidos.

La noche del jueves 7 de julio la institución reguladora intervino una casa de juego clandestino ubicada en la Calle Pororo, donde se decomisaron 61 máquinas de juego ilegales.

Jessica Saravia, directora ejecutiva de la AJ, precisó que los administradores de esta casa ilegal al advertir la presencia de la AJ impidieron la salida de las personas que se encontraban jugando, la mayoría de la tercera edad, ocasionando además agresiones a los servidores públicos responsables de llevar adelante la intervención.

Por otra parte, los administradores del sitio ilegal, con el fin de evitar el decomiso de las máquinas, intentaron desarmarlas, sin embargo gracias a los mecanismos logísticos con los que cuenta la institución se logró realizar el decomiso de las máquinas ilegales.

Saravia informó también que se realizarán las acciones correspondientes para sancionar a los responsables y a quienes formaron parte del grupo de choque que pretendió evitar la intervención, ratificando que los controles e intervenciones a lugares sin autorización continuarán a pesar de los intentos de amedrentamiento.

La AJ realiza estas acciones para proteger los derechos de la población boliviana a participar en actividades de juego de forma justa, legal y transparente, en lo que va del año en Santa Cruz se decomisaron 398 medios de juego en 15 intervenciones realizadas en diferentes casas de juego ilegales.

Estafas por Whatsapp

La Autoridad de Fiscalización de Juego (AJ) alertó a través de los medios de comunicación a la ciudadanía sobre mensajes de WhatsApp fraudulentos que solicitan transferencias de dinero. Desde la entidad piden que se verifique la autenticidad de las promociones empresariales, los premios ofertados, la forma de participar y las fechas de sorteo en la web oficial de la AJ.

Jessica Saravia, directora ejecutiva de la AJ advirtió que circulan, vía la aplicación de mensajería, mensajes ofertando premios que resultan ser falsos. Describió que estas falsas promociones utilizan el nombre de instituciones públicas o empresas privadas; por ejemplo la AJ, la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT) o describen políticas de Gobierno como la vacunación contra el Covid-19, becas de estudio, programas de vivienda o bonos.

Posteriormente, una vez que generan confianza solicitan al receptor del mensaje realizar una llamada o videollamada, momento en el que requieren se efectúe una transferencia de dinero, recarga de crédito o envío de fotografías de documentos personales de ellos o de su familia.

Saravia precisó que ninguna promoción empresarial autorizada por la AJ tiene como requisito el depósito o transferencia de dinero a cambio de recibir el premio. Además, las personas deben tener en cuenta que no podrían ganar el premio de una promoción en la que nunca participaron (no llenaron un ticket, no son clientes de la empresa, no participaron de ninguna forma).