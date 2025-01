Play’n GO anuncia el lanzamiento exclusivo en EE. UU. del exitoso título Piggy Blitz Disco Gold

La secuela de Piggy Blitz ahora está disponible exclusivamente con DraftKings y Golden Nugget en Michigan, Nueva Jersey, Virginia Occidental, Pensilvania y Connecticut.

Comunicado de prensa.- Play’n GO ha anunciado el lanzamiento exclusivo en el mercado estadounidense de su exitoso título, Piggy Blitz Disco Gold.

Piggy Blitz Disco Gold es la secuela de Piggy Blitz, que arrasó en los EE. UU. en 2024. En Piggy Blitz Disco Gold, los cerditos pasan de romper alcancías a hacer movimientos disco en la pista de baile en un intento por recolectar monedas en efectivo y acumular recompensas instantáneas en un baile de alto riesgo.

El juego ahora está disponible exclusivamente con DraftKings y Golden Nugget en los estados de Michigan, Nueva Jersey, Virginia Occidental, Pensilvania y Connecticut hasta el 5 de febrero.

Anna Mackney, directora de ventas regionales de Play’n GO en EE. UU., dijo: “Piggy Blitz fue un éxito tan grande en EE. UU. el año pasado que no podíamos esperar a lanzar esta esperada secuela. Piggy Blitz Disco Gold ya ha comenzado a funcionar desde su lanzamiento la semana pasada y estamos entusiasmados de expandir nuestra cartera de juegos en EE. UU. con un título de tan alta calidad”.

Los juegos Play’n GO ya están disponibles en Brasil

Play’n GO anunció la semana pasada que sus juegos ya están disponibles en Brasil. Los jugadores en el mercado regulado más nuevo del mundo ahora pueden disfrutar de un conjunto inicial de más de 50 títulos, incluidos los conquistadores Rich Wilde y Book of Dead de Play’n GO, múltiples juegos de las series favoritas de los fanáticos ‘Toonz y Moon Princess’, así como Sweet Alchemy Bingo y Rainforest Magic Bingo que se espera sean éxitos en el mercado sudamericano.

Desde enero de 2025, Play’n GO ofrece una cartera de cerca de 400 títulos premium en más de 35 jurisdicciones reguladas de todo el mundo.