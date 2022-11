Juego online en Uruguay: proponen que un 5% de las ganancias sea para el programa de salud mental

El bloque del Frente Amplio planteó una modificación en el proyecto original que está en Diputados.

Uruguay.- Se suman voces al debate por el proyecto que legalizaría el juego online en Uruguay. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo podría ser votada en Diputados próximamente con modificaciones, y los diputados opositores alzan la voz para explicar cuáles serían los cambios que consideran necesarios.

Desde el Frente Amplio van a proponer otros agregados que tienen que ver con la temática de la ludopatía. Lo confirmó el diputado Sebastián Valdomir quien le dijo al medio local La Mañana: “Proponemos que además del 5 por ciento de las ganancias destinado a la prevención y atención de la ludopatía, haya otro 5 por ciento para el programa de salud mental, porque detrás de un ludópata hay una familia, que también tiene problemas como ser depresión y no necesariamente son ludópatas”.

Luego de obtener media sanción en el Senado, se plantean nuevas dudas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que se encuentra estudiando la iniciativa antes de elevarla para votación en el recinto.

Valdomir cree que hay un “subregistro del problema de la ludopatía” y dijo: “Con la ludopatía se reconoce que hay mucha gente con este problema, pero el programa de prevención y atención a los ludópatas, solo atiende 130 personas por año.

El diputado opositor señaló que el programa de atención a los ludópatas tiene un servicio telefónico y atención presencial, pero no existen campañas direccionadas, por ejemplo, a los jóvenes. “Si pensamos que esto está afectando al 1 por ciento de la población, que son las estadísticas a nivel mundial, son unas 30 mil personas con problemas de juego patológico acá en Uruguay. Entonces hablamos de un 5 por ciento, que tampoco en dinero sabemos cuánto va a ser, por lo cual no nos parece excesivo. Debemos tener en cuenta en términos de salud pública, lo que abunda, no daña”, expresó en el diario.

En la entrevista, Valdomir también hizo referencia a la posición llevada por la Banca de Quinielas de que se canalicen todos los casinos mediante una sola plataforma: “Yo veo que ahí hay un problema entre la posición del Ministerio de Economía a través de la Dirección de Casinos y de algunos sectores económicos. Si se termina con una plataforma administrada por el Estado, tengo dudas de cómo sería el sistema para que puedan convivir en ella los diferentes casinos que estén autorizados al juego online, porque hay varias empresas que lo podrán hacer, o sea aquellas que ya tienen casinos presenciales”, sostuvo el legislador.

Recientemente, Roberto Palermo, presidente de La Banca – Juegos Oficiales de Uruguay, dijo que el proyecto de ley que propuso el Gobierno uruguayo lleva implícita una contradicción, que es “establecer la posibilidad de que distintas empresas compitan con distintas plataformas y, simultáneamente, decir que se van a preocupar por el juego responsable”, lo cual él asegura que es incompatible.

En ese sentido, Palermo agregó: “Hay actividades en las que no es aplicable el liberalismo, no lo es aplicable en la venta de alcohol, que hay limitaciones, no lo hay en la venta de drogas, que también hay controles y limitaciones, no lo hay tampoco si vende explosivos”.

Además, el titular de La Banca recordó que el monopolio del juego “siempre fue del Estado”, y explicó que, desde 1943, mediante un sistema que según él es un ejemplo en el mundo: “cobra un impuesto sobre las apuestas que llega hoy al 75 por ciento de la utilidad, que es lo que se lleva el Estado a través de este mecanismo sin correr riesgos”.

“Las medidas de juego responsable son efectivas si existe una sola plataforma donde se mitiga la competencia, no la elimina, pero por lo menos mitiga la competencia, para poder cuidar realmente a la población”, detalló Palermo al medio uruguayo, y sugirió: “Los casinos deberían tener entre todos una sola plataforma, y buscar un mecanismo de cómo repartir las utilidades entre todos”.

Otras posiciones

En los últimos días, acudieron a la comisión varias delegaciones relacionadas con el sector para brindar su postura respecto al proyecto. Una de ellas fue de la Asociación de Fútbol Uruguayo (AUF), encabezada por el contador Eduardo Ache. La AUF (al igual que la Organización del Fútbol del Interior) reciben un porcentaje del IVA recaudado por el juego de apuestas deportivas Supermatch. Esto significa aproximadamente USD500 mil al año que se distribuye entre las instituciones afiliadas, para, por ejemplo, atender necesidades económicas de mejoramiento de instalaciones o a divisiones inferiores. La AUF considera que la publicidad y el patrocinio (hoy prohibido) a los clubes de casinos online aportaría fondos a los clubes.

Por otra parte, una delegación de la Intendencia de Canelones señaló que la apertura de casinos online no afectará la actividad turística de ese departamento, el cual tiene casinos presenciales. Esto fue señalado por el director de Turismo, Horacio Yanes, y el asesor Javier Chá.

Por su parte, diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone reclamó ante la Comisión la asistencia de las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para poder debatir sobre los controles que tienen previsto aplicar si se aprueba el proyecto de apuestas en línea ya que el INAU hizo llegar una notificación a los legisladores con algunas valoraciones sobre el tema.

Por otro carril corre la crítica de los sindicatos. En un comunicado, la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju) manifestó su “preocupación por el impacto que tendrá en la salud de la población el proyecto actual de juego online” que está siendo tratado en el Parlamento.

“Estamos preocupados por los riesgos de las fuentes laborales que trae aparejado este proyecto. Estamos preocupados porque la recaudación del Estado bajará. Estamos preocupados porque el juego online trae como consecuencia la oportunidad de lavado de activos”, afirma el documento divulgado en los medios locales.

