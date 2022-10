El Grupo Cipriani se suma en el debate del juego online en Uruguay

No es la primera vez que desde el Grupo Cipriani critican algunos puntos del proyecto uruguayo.

El representante legal del grupo dijo que la empresa quiere que las licencias de juego online uruguayas incluyan a las apuestas deportivas.

Uruguay.- El proyecto que legalizaría el juego online sigue bajo la lupa y el análisis no solo de los diputados uruguayos luego de la media sanción alcanzada en el Senado, sino también de otros referentes del sector. Tal es el caso del Grupo Cipriani, que, a través de su representante legal en Uruguay, pidió que las licencias incluyan a las apuestas deportivas.

Pablo Monsuárez habló en el Parlamento sobre la visión del grupo inversor que trabaja en un megaproyecto en Maldonado en relación a la necesidad de contar con una regulación y licencias de operación de apuestas deportivas y juego online, asociadas a los casinos físicos.

“Lo más negativo es la ausencia de las apuestas deportivas, porque cercena la licencia de juego online como una totalidad. Es como si usted entrara a una estación de servicio y le brinden nafta, pero no querosén ni gasoil. Cuando uno entra, el servicio debe ser completo”, aseguró el representante legal del grupo.

El texto que se debate en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados establece en su artículo 1 que el Gobierno, mediante la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas, podrá “prestar la actividad de juegos de casinos tales como poker, ruleta, slots, entre otros, creados o a crearse, bajo la modalidad online, a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares”.

Asimismo, se indica que “el Poder Ejecutivo, en ejercicio de su competencia exclusiva, podrá autorizar en forma previa, precaria y revocable, la prestación de la actividad referida (…) a los concesionarios de juegos de casinos en forma presencial o a quienes posean dicho título habilitante en el futuro”.

En el segundo artículo, el texto señala que la autorización para que los operadores, tanto públicos como privados, exploten el juego y las apuestas online “estará condicionada” a que estos cuenten “con un establecimiento presencial operativo y habilitado para el juego presencial” y que “se cumplan los requisitos que establezca la reglamentación y los dispuestos en el contrato de concesión”.

Ante la comisión, Monsuárez valoró el proyecto como un “avance significativo” para el juego online y el juego en general. Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de incluir a las apuestas deportivas: “¿Por qué el Estado no puede explotar apuestas deportivas? ¿Por qué las apuestas deportivas deben quedar solamente en manos de un monopolio de hecho, como es la empresa privada Banca de Quinielas? No tengo nada personal contra la Banca de Quinielas, pero hay un monopolio de hecho y me limito a relevar una realidad, que es esa”, dijo.

En ese sentido, en su descargo de la semana pasada continuó: “Queremos igualdad de condiciones en libre competencia; no queremos nada extraordinario; no queremos ningún beneficio extra. Queremos igualdad”.

Según el abogado, las condiciones mínimas para desarrollar la actividad de casino en la actualidad son la conjunción de las dos licencias: la física y la online. “¿En qué compromete tener o no la opción online? En la supervivencia de los negocios, de los proyectos. Yo no creo que Uruguay desee que se instalen negocios que posteriormente fracasen o que dejen gente en la calle, despedida, que no le vaya bien al inversor o lo que fuere”, señaló.

El proyecto de Cipriani en Maldonado

El complejo fue denominado “Cipriani Ocean Resort and Club Residences Punta del Este” y se emplazará en la manzana 815 de Playa Brava.

El cronograma exigido por la Intendencia al inversor detalla que el hotel estaría finalizado en 35 meses, el casino en 34 y la primera torre en 35 meses también.

El ex San Rafael será levantado nuevamente con sus cuatro plantas tipo, la buhardilla, el lobby y el entrepiso. Contará con 80 habitaciones y 268 estacionamientos en subsuelo.

En tanto las torres contarán con 282 unidades habitacionales. El proyecto modificativo propone construir 170.084 metros cuadrados.

Habrá spa, gimnasio, piscinas techada y abierta, así como canchas de tenis, así como peluquerías y dependencias médicas. Todo deberá contar con condiciones de accesibilidad.

La primera parte de la obra será la reconstrucción del hotel derribado, como está establecido por el acuerdo, “y un edificio solo de las tres torres modernas”. Al respecto, el intendente explicó que esto permite bajar los costos de arranque porque se hace la obra en etapas, con una inversión inicial que ronda los USD200m.