Brasil: un proyecto apunta a modificar la operación de la Lotería de Maranhão

La iniciativa, aprobada por la Asamblea Legislativa, prevé ajustar el servicio de la lotería estatal a lo establecido por la medida provisional que regula apuestas deportivas.

Brasil.- Un cuatrimestre después de haber destrabado un conflicto que puso en stand by el inicio de sus operaciones, la Lotería de Maranhão (Lotema) se perfila para arrancar.

El pleno de la Asamblea Legislativa de Maranhão aprobó con carácter de urgencia, en su sesión de este miércoles 23, el Proyecto de Ley 449/2023, del Poder Ejecutivo. A través del mismo, se modifican cuatro artículos de la Ley 11.389, que estableció el servicio de lotería pública en Maranhão y la Ley 11.000.

El objetivo fue alinear el servicio de Lotema a lo establecido por la medida provisional 1.182/2023 que regula las apuestas deportivas en Brasil, publicada vía decreto del presidente Lula da Silva. La medida se da luego de que también la Lotería de Río de Janeiro (Loterj) y la Lotería de Paraná (Lottopar) avanzaran en esa línea.

Según el Mensaje 062/2023, enviado a la Asamblea por el gobernador Carlos Brandão, el Estado de Maranhão tomó una posición pionera al preparar y publicar normas disciplinarias para el Servicio Público de Loterías del Estado.

En esa línea, el gobernador, explicó: “Con la promulgación de la Ley Estadual 11.389/2020 y el Decreto Estadual 36.453/2020, que concedió al MAPA la explotación de la actividad de lotería en el Estado, se emprendieron diversos procedimientos de diálogo con los mercados de lotería nacional y eventos internacionales”.

Y ejemplificó: “Tal es el caso del Road Show, la Consulta Pública y el Procedimiento de Expresión de Interés Privado (PMIP). Esto con el objetivo de impulsar la colaboración con esta empresa estatal y seleccionar el modelo adecuado para la operación del Lotema, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”.

Asimismo, Brandão resaltó que, aún en fase de estudio y previo a la publicación del Aviso de Acreditación de Operadores de Lotería, varios interesados ​​comentaron la necesidad de cambiar el conjunto normativo de Lotema. El proyecto de ley 449/2023, aprobado en el pleno, queda ahora pendiente de la sanción gubernamental.

Cronología de un conflicto y un freno a Lotema

En enero de 2022, el consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Maranhão, Edmar Serra Cutrim, había suspendido el Aviso de Acreditación No. Lotería del Estado de Maranhão – Lotema. Fue en respuesta a la representación de INTRALOT do Brasil, que cuestionó la supuesta irregularidad en el Aviso Público y solicitó su modificación adaptando el texto y el procedimiento a las normas de la legislación específica reguladora de los servicios públicos.

En febrero, el juez Antônio Fernando Bayma Araújo había concedido una medida cautelar en una demanda presentada por MAPA contra la decisión del Tribunal de Cuentas de este Estado – TCE/MA, que suspendió la Aviso de Acreditación N° 001/2021-MAPA para seleccionar empresas para la explotación y exploración, bajo el régimen legal de concesión, de los servicios públicos de Lotería de Maranhão – Lotema.

Posteriormente, en marzo, el Ministro del Superior Tribunal de Justicia – STJ, Humberto Martins, suspendió la decisión del juez Antônio Fernando Bayma Araújo en la acción interpuesta por MAPA. La decisión permitió la continuación de la acreditación de la Lotería del Estado de Maranhão – LOTEMA.

El ministro Humberto Martins decidió que en las instancias originales el debate legal continuaría con normalidad, pero sin que subsistiera un amparo que “imponía la continuidad de la acreditación, so pena de volverse irreversible el daño a realizarse sin la amplia participación de la mayor cantidad posible de competidores”. El ministro suspendió los efectos de la medida cautelar del juez Antônio Fernando Bayma Araújo, “hasta la decisión final sobre la acción principal”.

En mayo del 2022, el Tribunal de Justicia avaló la concesión de la Lotería de Maranhão. De ese modo, se consideró que MAPA podrá continuar con el proceso de implementación de Lotema a través de los consorcios y empresas calificados en el aviso de acreditación. Estos son: BRLotto Consortium (NGT Brasil, Skilrock Technologies Brasil y Everymatrix Brasil Tecnologia) , Lotema Consortium (Culloden Participações y VS N.V.), World Lottery Consortium (Prohards Commerce, Development and Services in Information Technology y JOTA EFE Entertainment) y SDL Lottery Distribution System.

Sin embargo, desde entonces y durante más de un año, la posibilidad de iniciar las operaciones de la lotería estatal fue obstruida por medidas administrativas y judiciales en el Tribunal de Auditores del Estado y el Tribunal Estatal, respectivamente, así como en el Tribunal Superior de Brasilia.

Finalmente, en abril de este año, los siete consejeros del Tribunal de Auditores del Estado de Maranhão derrocaron la medida cautelar ejecutada por el ex consejero Edmar Cutrim, que había frenado la operación de la lotería estatal.