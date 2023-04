La Lotería de Maranhão podría comenzar a operar pronto

Durante más de un año, la operación de la lotería estatal brasileña había estado obstruida por medidas administrativas y judiciales.

Brasil.- Los siete consejeros del Tribunal de Auditores del Estado de Maranhão decidieron derrocar ayer, miércoles 19, la medida cautelar ejecutada por el ex consejero Edmar Cutrim, que había frenado la operación de la lotería estatal. De esta manera, la Lotería de Maranhão (Lotema) podría comenzar a operar a través de su distribuidores y consolidarse como la primera lotería estatal del país.

Un año atrás, el Supremo Tribunal de Justicia había obstruido, dado el cuestionamiento de compañías privadas, este derecho constitucional de los Estados garantizado por la Corte Suprema el 30 de septiembre de 2020. Se trató de empresas que no estaban de acuerdo con el modelo, o incluso porque tenían intereses contrarios a esta explotación.

Esto hizo que el servicio público de Lotema no avanzara con la agilidad requerida. Sin embargo, en las próximas semanas, la lotería estatal podría comenzar a operar con la certeza legal necesaria para los distribuidores y el Estado.

Cronología del conflicto, en detalle

En enero de 2022, el consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Maranhão, Edmar Serra Cutrim, había suspendido el Aviso de Acreditación No. Lotería del Estado de Maranhão – Lotema. Fue en respuesta a la representación de INTRALOT do Brasil, que cuestionó la supuesta irregularidad en el Aviso Público y solicitó su modificación adaptando el texto y el procedimiento a las normas de la legislación específica reguladora de los servicios públicos.

En febrero, el juez Antônio Fernando Bayma Araújo había concedido una medida cautelar en una demanda presentada por MAPA contra la decisión del Tribunal de Cuentas de este Estado – TCE/MA, que suspendió la Aviso de Acreditación N° 001/2021-MAPA para seleccionar empresas para la explotación y exploración, bajo el régimen legal de concesión, de los servicios públicos de Lotería de Maranhão – Lotema.

Posteriormente, en marzo, el Ministro del Superior Tribunal de Justicia – STJ, Humberto Martins, suspendió la decisión del juez Antônio Fernando Bayma Araújo en la acción interpuesta por MAPA. La decisión permitió la continuación de la acreditación de la Lotería del Estado de Maranhão – LOTEMA.

El ministro Humberto Martins decidió que en las instancias originales el debate legal continuaría con normalidad, pero sin que subsistiera un amparo que “imponía la continuidad de la acreditación, so pena de volverse irreversible el daño a realizarse sin la amplia participación de la mayor cantidad posible de competidores”. El ministro suspendió los efectos de la medida cautelar del juez Antônio Fernando Bayma Araújo, “hasta la decisión final sobre la acción principal”.

En mayo del 2022, el Tribunal de Justicia avaló la concesión de la Lotería de Maranhão. De ese modo, se consideró que MAPA podrá continuar con el proceso de implementación de Lotema a través de los consorcios y empresas calificados en el aviso de acreditación. Estos son: BRLotto Consortium (NGT Brasil, Skilrock Technologies Brasil y Everymatrix Brasil Tecnologia) , Lotema Consortium (Culloden Participações y VS N.V.), World Lottery Consortium (Prohards Commerce, Development and Services in Information Technology y JOTA EFE Entertainment) y SDL Lottery Distribution System.

Sin embargo, desde entonces y durante más de un año, la posibilidad de iniciar las operaciones de la lotería estatal fue obstruida por medidas administrativas y judiciales en el Tribunal de Auditores del Estado y el Tribunal Estatal, respectivamente, así como en el Tribunal Superior de Brasilia.