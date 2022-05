Brasil: el Tribunal de Justicia avaló la concesión de la Lotería de Maranhão

La empresa MAPA podrá continuar con el proceso de implementación de Lotema a través de los consorcios y empresas calificados en el aviso de acreditación

Brasil.- Ayer, miércoles 25 de mayo, el Tribunal de Justicia local le volvió a dar la derecha a la Lotería de Maranhão (Lotema). En sesión plenaria, reconoció la regularidad del procedimiento de licitación encarado por la Empresa Maranhense de Administración de Recursos Humanos y Asuntos Públicos (MAPA) para la concesión de este servicio público.

De acuerdo a lo comunicado, por unanimidad, un total de 33 jueces entendió que el régimen competitivo con múltiples operadores es el que mejor sirve a los intereses públicos. Se indicó que permite una mayor capilaridad de los servicios de lotería, a la vez que posibilita la explotación de todas las modalidades de lotería permitidas.

El Tribunal consideró que el aviso de acreditación emitido por MAPA no contenía ninguna cláusula restrictiva de participación, ya que se habían acreditado cuatro consorcios. Con esta sentencia, Lotería de Maranhão – LOTEMA da un paso más para el inicio de la operación de juegos de lotería en el Estado de Maranhão.

En la segunda mitad del año pasado, la Lotería de Maranhão había sido concesionada a Maranhão Parcerias – MAPA– por 20 años. Y posteriormente también ya había publicado una resolución en la que determinada la nueva estructura administrativa de la empresa.

La sentencia pone fin a proceso

En enero de este año, el consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Maranhão, Edmar Serra Cutrim, había suspendido el Aviso de Acreditación No. Lotería del Estado de Maranhão – LOTEMA. Fue en respuesta a la representación de INTRALOT do Brasil, que cuestionó la supuesta irregularidad en el Aviso Público y solicitó su modificación adaptando el texto y el procedimiento a las normas de la legislación específica reguladora de los servicios públicos.

En febrero, el juez Antônio Fernando Bayma Araújo había concedido una medida cautelar en una demanda presentada por MAPA contra la decisión del Tribunal de Cuentas de este Estado – TCE/MA, que suspendió la Aviso de Acreditación N° 001/2021-MAPA para seleccionar empresas para la explotación y exploración, bajo el régimen legal de concesión, de los servicios públicos de Lotería de Maranhão – Lotema.

Posteriormente, en marzo, el Ministro del Superior Tribunal de Justicia – STJ, Humberto Martins, suspendió la decisión del juez Antônio Fernando Bayma Araújo en la acción interpuesta por MAPA. La decisión permitió la continuación de la acreditación de la Lotería del Estado de Maranhão – LOTEMA.

El ministro Humberto Martins decidió que en las instancias originales el debate legal continuaría con normalidad, pero sin que subsistiera un amparo que “imponía la continuidad de la acreditación, so pena de volverse irreversible el daño a realizarse sin la amplia participación de la mayor cantidad posible de competidores”. El ministro suspendió los efectos de la medida cautelar del juez Antônio Fernando Bayma Araújo, “hasta la decisión final sobre la acción principal”.

Ahora, con la decisión del Tribunal de Justicia de este miércoles 25, MAPA podrá continuar con el proceso de implementación de Lotema a través de los consorcios y empresas calificados en el aviso de acreditación. Estos son: BRLotto Consortium (NGT Brasil, Skilrock Technologies Brasil y Everymatrix Brasil Tecnologia) , Lotema Consortium (Culloden Participações y VS N.V.), World Lottery Consortium (Prohards Commerce, Development and Services in Information Technology y JOTA EFE Entertainment) y SDL Lottery Distribution System.