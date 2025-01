Hotel Casino Carmelo: no se presentaron ofertas para adquirir el complejo

El Ministerio de Turismo no volverá a extender el plazo de la licitación.

Hoy, viernes 10 de enero, venció el plazo establecido por el Ministerio de Turismo de Uruguay, sin propuestas presentadas por los grupos que habían manifestado interés.

Uruguay.- Malas noticias para el Ministerio de Turismo de Uruguay luego de que venciera el plazo para presentar ofertas en el marco del llamado a licitación para operar el Hotel Casino Carmelo, ya que no se concretó ninguna de las propuestas de los nueve grupos privados que habían manifestado interés.

Cabe recordar que en noviembre se extendió nuevamente el plazo de recepción de proyectos hasta el 10 de enero de 2025, sin embargo, con el tiempo cumplido, no sé sabe qué pasará con el complejo.

En diálogo con El Observador, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, dijo: «No vamos a extender más el plazo de la licitación. Van a entrar nuevas autoridades y a estas alturas ya no tiene sentido dejarles algo que no está concluido. La idea es dejarla sin efecto para que, una vez asumido el próximo gobierno pueda evaluar con total tranquilidad qué destino quiere darle a ese lugar».

En una carta escrita por el funcionario y publicada esta semana por el medio local Carmelo Portal, Monzeglio detalló algunos de los puntos que pueden haber hecho fracasar el proceso que lleva años bajo su ala.

Allí, luego de explicar las idas y vueltas que llevaron al Ministerio de Turismo a optar por vender el Hotel Casino Carmelo supeditado a la construcción de un proyecto hotelero turístico, con un casino, Monzeglio dijo que una de las claves que puede haber hecho naufragar el interés de los inversores fue la falta de legislación para sumar al juego físico una licencia de juego online.

Respecto al crecimiento exponencial del juego online, el funcionario dijo: ”Este fenómeno ha hecho que los casinos presenciales hayan visto decaer su convocatoria (salvo casos excepcionales) y en consecuencia bajó su ganancia y rentabilidad”, escribió y agregó que al no haber en Uruguay una ley que regule el juego online, el país se encuentra “en desventaja ante otros que ya la aplican e ingresan a sus arcas millones de dólares de ingresos por cánones, impuestos, etc.” El proyecto de ley para regular el juego online en Uruguay está en consideración en el Parlamento.

“En todo este tiempo las nueve empresas interesadas en la compra, remodelación y explotación del Hotel Casino Carmelo (en su mayoría argentinas), estuvieron siguiendo con atención el tratamiento del tema a nivel legislativo. A estas alturas se puede afirmar que ninguna de ellas hará semejante inversión si la ley de juego online no es aprobada en nuestro país”, aseguró Monzeglio.

Además, agregó que de las nueve empresas interesadas, una compró el pliego de licitación, pero hasta el momento, no ha presentado el proyecto con el cual se haría cargo de la inversión. En la carta, Monzeglio indicó que la paradoja es que de salir aprobada la ley solo podrán acceder al juego online aquellos casinos que estén instalados. “Por ello, el atractivo de invertir en el Hotel Casino Carmelo era tan importante y de salir aprobada la ley ninguna las nueve empresas interesadas podrán acceder al juego online dejando de ganar sumas muy importantes”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario hizo hincapié en la relevancia que tuvieron las elecciones presidenciales en el proceso, ya que el 1° de marzo asumirá un nuevo gobierno que hasta ahora era oposición. “Esto, por lo menos, ha generado cautela en los eventuales inversores. Habrá que ver cómo sigue su curso el proyecto de juego online en diputados y la opinión del nuevo gobierno al respecto. El tiempo lo dirá”, escribó.

Por último, Monzeglio cerró su carta enviada a Carmelo Portal diciendo: “Por nuestra parte estamos tranquilos de haber trabajado intensamente y a conciencia en un proyecto en el cual creemos, en un lugar del departamento de Colonia que pide a gritos un centro de nivel que realice propuestas novedosas, shows , desfiles , espectáculos, etc. Un lugar que convoque y entretenga a los turistas y visitantes que quieran visitar uno de los destinos turísticos más hermosos del Uruguay”.