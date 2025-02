Lista atualizada: Ministério da Fazenda entrega licença definitiva a mais seis empresas de apostas

As companhias foram autorizadas a operar 13 sites de apostas legalmente no país.

Brasília.- Desde o dia 1º de janeiro deste ano, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, vem regularmente publicando listas de companhias de iGaming que receberam a autorização para operar legalmente no território brasileiro. Nesta terça-feira (25), a SPA publicou no Diário Oficial da União uma relação com seis empresas do setor que obtiveram a licença definitiva para operar 13 sites de apostas esportivas e jogos de cassino online no país.

Essas novas empresas licenciadas se juntam a outras 43 que foram autorizadas de forma definitiva anteriormente. Além dessas, há o caso de 21 companhias que têm a permissão de atuar sob licença temporária enquanto regularizam pendências com a SPA.

As autorizações provisórias foram concedidas a empresas que não atenderam todos os requisitos dentro do prazo de 30 dias, mas cujas pendências foram consideradas sanáveis.

Também podem atuar no país, companhias que originalmente não foram contempladas pela Fazenda, mas que conseguiram liberações na Justiça para seguir ofertando apostas e jogos online até que sejam reavaliadas pela Secretaria.

No total, estão funcionando 79 empresas de apostas no Brasil com algum tipo de licença. Somadas, essas companhias operam 172 marcas de jogos online.

Confira a lista das marcas de bets autorizadas nesta terça (25):

Caesars Betsson Reals Bet Ux Netpix Apostou B1 Bet BR Bet BacanaPlay PlayUZU BR4BET Gol de Bet Loto Green

Veja também: Entenda o motivo da Secretaria de Prêmios e Apostas ter notificado 22 instituições financeiras