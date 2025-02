Entenda a decisão judicial que obriga a Secretaria de Prêmios e Apostas a autorizar mais uma empresa

Já são 16 companhias de jogos online que conseguiram a liberação para operar na Justiça.

Brasília.- A empresa Atlantis Comércio Eletrônico e Software House Ltda conseguiu uma liminar na Justiça para que as três casas de apostas que ela administra, a MetBet, EsportivaBet e MetGol 100%, possam seguir operando no Brasil. A decisão foi assinada por Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes, juiz da 2ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal.

O mercado brasileiro de apostas esportivas começou a operar de forma regulamentada no primeiro dia do ano. Mais de cem companhias do setor de iGaming se inscreveram no sistema da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), ligada ao Ministério da Fazenda, para obter a licença do governo federal para atuar no país. Porém, apenas 14 casas de apostas receberam a autorização definitiva e outras 55 conseguiram uma permissão provisória.

Depois da divulgação das listas de bets aprovadas, algumas que não conseguiram a permissão entraram na Justiça para seguir operando no Brasil. A Atlantis é uma das sete empresas de iGaming, detentoras de cerca de 20 marcas, que obtiveram decisões judiciais favoráveis.

No caso da Atlantis, ela entrou com um mandado de segurança contra o secretário da SPA, Regis Dudena, alegando que, no final do ano passado, conseguiu uma autorização para operar durante o período de adequação estabelecido pela Secretaria e que cumpriu todas as exigências, porém neste ano não obteve resposta para a aquisição da licença federal definitiva.

Seguindo a empresa, ela segue, desde o dia 6 de dezembro de 2024, com o status de “Em análise” no sistema do Ministério da Fazenda.

Em sua decisão, o juiz federal afirma que não houve comunicação da SPA, durante o período de adequação, pedindo por mais documentos, o que caracteriza a não finalização do processo de análise. Por isso, ele determina que a SPA “mantenha os efeitos de autorização provisória em favor da impetrante para que possa operar apostas de quota fixa em seus domínios/marcas até que haja conclusão definitiva do processo administrativo nº 88/2024 ou até posterior decisão judicial em sentido contrário”.

Outros casos de casas de apostas autorizadas pela Justiça

Uma das primeiras empresas a conseguir na Justiça o direito de seguir operando foi a Select Operations, dona das marcas MMABet, Papi Games e In2Bet. A Tropicalize Participações e Investimentos, que administra a BetFive, Sportsbet.io, B2XBET, Jetbet365, Sorte.bet e Pinbet.io, também foi uma das companhias que foi liberada na justiça. O mesmo aconteceu com a Megapix e com a Cash For Pay.

Outra companhia que obteve uma decisão favorável foi a Zona de Jogo Negócios e Participações, dona das marcas Zona de Jogo, Aposta Online e Onlybets.tv. Todas essas companhias citadas anteriormente foi liberadas pelo juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), Itagiba Catta Preta Neto.

Outro caso de destaque é o da empresa Esportes Gaming Brasil, dona das marcas Esportes da Sorte e Onabet, que foi autorizada a explorar apostas de quota fixa e jogos on-line após uma decisão em segredo de justiça.

Carolina Yumi de Souza, a secretária substituta da SPA, publicou a normativa com a liberação da empresa. O documento foi publicado em 13 de janeiro. A Justiça do Distrito Federal acatou o mandado de segurança da Esportes da Sorte, garantindo direitos que haviam sido negados pela Secretaria de Prêmios e Apostas devido à análise de idoneidade.

A decisão judicial contestou o indeferimento do pedido de autorização pela SPA, que se baseou na “suposta” prática de ato ilícito. A Justiça entendeu que a empresa não pode ser prejudicada sem condenação, reforçando o Princípio da Presunção de Inocência. Não foram apresentadas outras razões para justificar a negativa ao pedido da Esportes da Sorte.

Após todas esses processos nos tribunais, a totalidade de plataformas de jogos online que tem algum tipo de autorização no Brasil é de 177 marcas de casas de apostas.

