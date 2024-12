TaDa Gaming apresenta a cultura Asteca em seu novo jogo Lucky Jaguar

Multiplicadores de bônus selvagens e um multiplicador fixo tornam o jogo mais emocionante a cada rodada.

Comunicado de imprensa.- O premiado fornecedor de conteúdos para cassinos, TaDa Gaming, está revelando os tesouros astecas em Lucky Jaguar. Com três linhas, três rolos e cinco linhas fixas de pagamento, este slot de jogo rápido oferece bônus selvagens e multiplicadores, além dos recursos exclusivos TaDa Extra Bets e Lock and Respin.

A riqueza do império asteca está à espera em Lucky Jaguar, tanto no jogo principal quanto no jogo de bônus, que pode ser acionado aleatoriamente a qualquer momento para ativar a funcionalidade Lock and Respin.

Antes de cada rodada, um símbolo asteca é escolhido aleatoriamente. Quando o jogo de bônus é ativado, apenas o símbolo selecionado, o Jaguar Wild ou posições em branco aparecerão nos rolos. Cada rodada trava os símbolos nas suas posições e gira novamente até que a grade esteja preenchida ou não haja mais combinações vencedoras.

O Jaguar Wild pode substituir qualquer símbolo e adicionar um multiplicador às linhas de pagamento vencedoras, com valores que variam de 0,5x, 1x, 2x, 3x, 5x, 8x, 10x, 15x, 20x, 30x e até impressionantes 50x! Quando múltiplos Wilds aparecem, todos os multiplicadores das linhas de pagamento são somados, elevando o potencial de ganhos a níveis incríveis.

Além disso, quando todos os símbolos nos rolos formam uma combinação vencedora, é concedido um multiplicador bônus extra de 10x para superganhos — isso pode incluir cinco linhas de pagamento formadas apenas por Wilds!

Para os jogadores que desejam aumentar sua sorte além da do jaguar, o botão Extra Bet pode ser ativado para aumentar o número de Wilds no jogo e dobrar as chances de acionar o jogo de bônus, intensificando o potencial de ganhos e a emoção.

Sean Liu, Diretor de Gerenciamento de Produtos da TaDa Gaming, afirmou:“Lucky Jaguar é um slot impressionante, repleto de diferentes maneiras de ganhar até 4.500x. Os jogadores ficarão totalmente envolvidos com a jogabilidade rápida e os generosos multiplicadores de até 50x, que proporcionam um potencial significativo de ganhos.”

Disponível em mais de 20 idiomas e com suporte para mais de 100 moedas, Lucky Jaguar está disponível para jogar a partir desta quarta-feira (11).

A TaDa Gaming lança até quatro jogos por mês para compor seu portfólio diversificado e em constante crescimento. Reconhecida especialmente por seus jogos inovadores de pesca e tiro, a TaDa Gaming se orgulha de liderar a inovação no setor de iGaming.