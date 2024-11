Cassino online: TaDa Gaming lança novo slot Trial of Phoenix

Empresa convida os apostadores a despertar a paixão por jogar para ganhar neste caça-níqueis repleto de recursos.

Comunicado de imprensa.- A provedora líder de conteúdo para cassino online, TaDa Gaming, atingiu novos patamares de criatividade com o lançamento do slot Trial of Phoenix. Oferecendo bobinas em cascata, scatters, multiplicadores e uma grade expansível, os jogadores serão cativados pela gamificação e com cada giro podem ganhar potenciais prêmios.

O lendário renascimento da Fênix prepara o cenário para momentos mágicos. Começando com

três linhas, seis rolos e 729 maneiras de ganhar, é possível destravar mais de 12 símbolos vencedores e Phoenix Egg Scatters. A grade pode se expandir para quatro linhas com 4.069 maneiras de ganhar. Ao se conseguir mais de 18 símbolos, a grade se estenderá ainda mais para cinco linhas com 15.625 maneiras de ganhar. A grade retornará ao seu tamanho original após cada giro e poderá se expandir tanto no jogo base como nas rodadas bônus.

A empolgação do jogo aumenta ainda mais à medida que cada giro pode acionar o recurso de rolos em cascata. Os símbolos correspondentes ao longo da mesma linha de pagamento darão uma vitória, com os símbolos caindo para a parte inferior dos rolos e travando no lugar. Cada nova rodada com símbolos e scatters correspondentes também será travada. A rodada só terminará quando nenhum novo símbolo contribuir para a vitória.

O Phoenix Egg Scatter tem muitas funções: quatro ovos geram um multiplicador de 5x; cinco ovos dão 10x; seis geram 15x; sete eleva o multiplicador para 20x; oito Phonix Eggs dão 25x; nove ovos chegam a 30x e 10 scatters de ovos de Fênix garantem um pagamento significativo de 35x!

Não satisfeito com multiplicadores generosos, quatro ou mais Phoenix Egg Scatters também acionam oito rodadas grátis e a rodada bônus. Nesta rodada, o recurso de rolos em cascata pode também, aleatoriamente, elevar um símbolo vencedor para um de valor mais alto para ampliar a vitória potencial para níveis lendários.

Característico dos jogos da TaDa, existem bônus que acionam outros bônus extras no jogo, além de símbolos idênticos e desbloqueados nas colunas do jogo de bônus que podem criar uma cascata única para vitórias adicionais. Assim como a ascensão da Fênix, é um evento incrível e só pode acontecer uma vez por rodada.

Acrescentando a tudo isso, há o prêmio máximo de 31.250x que faz de Trial of Phoenix um slot o qual os jogadores irão ficar felizes em explorar todas as possibilidades.

Sean Liu, Diretor de Gerenciamento de Produto da TaDa Gaming, disse: “Este é um slot cativante que traz uma nova emoção aos jogos online. O modelo matemático equilibrado e a volatilidade média-alta permitem um potencial de ganho abundante e jogos envolventes, aprimorados com animações impressionantes. Uma gama diversificada de recursos de interconexão para maximizar o envolvimento também recebeu feedback positivo.”

Disponível em mais de 20 idiomas com mais de 100 opções de moeda, Trial of Phoenix tem lançamento previsto para 27 de novembro de 2024, acrescentando ainda mais ao portfólio de jogos de slot para dispositivos móveis de alto impacto da TaDa.

A TaDa Gaming atualmente integra até quatro novos títulos por mês ao seu crescente e diversificado portfólio. Famoso especialmente por transformar a indústria de jogos do tipo fishing-shooting, a TaDa Gaming tem orgulho de impulsionar a inovação na indústria do iGaming.

