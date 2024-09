Suspeita de envolvimento em jogos ilegais, Deolane Bezerra tem prisão domiciliar revogada

Influenciadora descumpriu decisão judicial que a proibia de falar com imprensa e usar redes sociais.

Pernambuco.- A influenciadora digital Deolane Bezerra teve a prisão domiciliar revogada pela justiça nesta terça-feira (10). Ela havia sido presa em Recife (PE) por suspeita de envolvimento em jogos ilegais na semana passada. Na segunda-feira (9), Bezerra tinha recebido um habeas corpus do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

De acordo com o que publicou o g1, a influenciadora descumpriu a decisão judicial que a proibia de falar com imprensa e usar redes sociais. Deolane saiu da Colônia Penal Feminina do Recife na segunda-feira (9) e já na frente do local falou com a imprensa. Algumas horas depois fez postagens em suas redes sociais.

Ainda segundo o g1, a decisão que revogou a prisão domiciliar determinou que Deolane fosse para a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste do estado. Segundo o documento, a escolha do local tem o objetivo de “contribuir para a estabilidade da situação e para o bom andamento do processo, longe da influência direta e intensa de centros urbanos”.

Entenda o caso

A empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra, que é embaixadora da plataforma de apostas online Esportes da Sorte, foi presa na última quarta-feira (4), na operação “Integration”, que cumpriu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em cinco estados. A operação investiga uma suposta organização criminosa que praticava jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil de Pernambuco anunciou que, durante a operação, foram sequestrados bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além de bloqueados ativos financeiros, totalizando R$ 2,1 bilhões. A mãe de Deolane, Solange Bezerra, também foi presa durante a ação policial.

Já na quinta-feira (5), o CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e a esposa Maria Eduarda Filizola se entregaram à polícia. A defesa do casal afirmou que eles prestaram depoimento e estão à disposição das autoridades.

O diretor jurídico da Esportes da Sorte, Gabriel Oliveira, publicou um vídeo neste domingo (8) criticando a operação da Polícia Federal e defendeu a transparência e inocência da empresa. Segundo Oliveira, a operação “presta um desserviço à nação”. O executivo afirmou que a empresa atua dentro da legalidade, que a casa de apostas é pioneira no “jogo responsável” e que luta por uma regulamentação eficaz, segura e responsável.

