Supercopa Feminina: Betano é patrocinadora oficial da competição de futebol

São Paulo e Corinthians vão disputar o título em partida única no sábado (15).

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Betano é patrocinadora oficial da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino 2025. Neste ano, a final da competição será disputada entre São Paulo e Corinthians, no sábado (15), no Morumbis, casa do Tricolor paulista, que terá torcida única.

O torneio organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), contou inicialmente com oito equipes de setes unidades federativos do país. Além dos times finalistas, estiveram na competição o Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Real Brasília e Sport.

Após rodadas de quartas de final e semifinais sempre em jogo único, o dois clubes paulistas chegam à decisão, com o São Paulo ficando com o mando por ter feito melhor saldo de gols que o Corinthians ao longo da competição.

A Betano, como patrocinadora oficial da Supercopa, vai exibir a marca nas principais propriedades do estádio da final, incluindo painéis de LED em torno do gramado e tapetes 3D ao lado dos gols. A empresa ainda deve promover ativações para as redes sociais.

“A renovação da parceria pelo quarto ano consecutivo visa consolidar a presença da Betano no futebol brasileiro e ampliar a visibilidade do futebol feminino, fortalecendo o esporte nacionalmente à medida que ele continua ganhando popularidade temporada após temporada”, comentou Guilherme Figueiredo, country manager Brasil da Betano.

As jogadoras do Corinthians, que têm o apelido de “Brabas”, venceram as três edições anteriores da Supercopa, 2022, 2023 e 2024. A final deste ano será o reencontro entre os times que fizeram a final do Brasileirão feminino em 2024, com o Timão tendo conquistado o título na oportunidade.

Veja também: Mesmo já tendo um patrocinador máster, diretoria do Corinthians se reúne com a Betano; Entenda