Stock Car: casa de apostas Betsul patrocinará o piloto brasileiro Witold Ramasauskas

Parceria será válida pela final da competição, que acontece em dezembro.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas e jogos de cassino online Betsul anunciou o patrocínio ao piloto brasileiro Witold Ramasauskas para a final da Stock Car Brasil. O piloto paulista, de ascendência lituana, representa a equipe Wokin Garra Racing.

A Super Final da Stock Car 2024 será no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), no dia 15 de dezembro. Ramasauskas, de 36 anos, começou a carreira profissional há 19 anos. Ele deu as primeiras voltas no kart, onde conquistou três títulos.

Em diferentes categorias do automobilismo, o piloto foi quatro vezes campeão da AMG Cup Brasil, duas vezes campeão de Marcas 1.6, levantou seis vezes o troféu do Campeonato Paulista de Automobilismo e venceu duas corridas em em Daytona, nos Estados Unidos, pela Formula & Automobile Racing Association (FARA).

“Para a Betsul, patrocinar um piloto com o repertório de Witold Ramasauskas é um motivo de orgulho. Ele é um exemplo de talento e dedicação no automobilismo e representa o que proporcionamos aos nossos clientes: confiança, emoção e responsabilidade. Queremos celebrar em grande estilo o encerramento de mais uma temporada da Stock Car”, comentou Mateus Rosa, gerente de marketing da Betsul.

A casa de apostas Betsul tem investido em patrocínio e acordos com celebridades para divulgar a marca. Recentemente, o apresentador Zé Eduardo, conhecido como Bocão, foi anunciado como novo embaixador. O jornalista baiano contribuirá para a comunicação da marca da empresa, criando conteúdo exclusivo para redes sociais e participando de eventos.

Além de Bocão, a Betsul tem outros influenciadores, como Joy Abreu, Renan da Resenha, Alex Lopes, Bob Estrela, David Brito, Ivan Moré, Rafaela Matarazzo e Emilly Araújo.

Criada em 2019, a Betsul está entre as operadoras de apostas que solicitaram licença federal junto ao Ministério da Fazenda, ficando apta a atuar no mercado enquanto aguarda a emissão da outorga.

