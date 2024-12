Parceria ampliada: Federação Paulista de Basketball e Sportradar reforçam vínculo

Entre outros pontos, colaboração estratégica visa fortalecer o basquete paulista, levando as competições da FPB a uma audiência global.

Comunicado de imprensa.- A Federação Paulista de Basketball (FPB) realizou a extensão de sua parceria com a Sportradar, líder global em tecnologia esportiva, em um acordo plurianual que inclui as principais competições masculinas e femininas organizadas pela entidade. Essa colaboração estratégica visa fortalecer o basquete paulista, levando as competições da FPB a uma audiência global e proporcionando novas oportunidades de engajamento para torcedores e patrocinadores.

De acordo com comunicado da FPB, a Sportradar tem direitos exclusivos para coletar e distribuir dados de todas as partidas da Federação, bem como ferramentas inovadoras de engajamento habilitadas por IA, alimentadas por estatísticas ao vivo e conteúdo personalizado para tornar a experiência do fã da FPB mais dinâmica e interativa.

A FPB terá um conjunto completo das melhores soluções Sportradar; incluindo coleta de dados e estatísticas da Synergy Stats e serviços de integridade por meio do Universal Fraud Detection System (UFDS) para monitorar as partidas de suas competições. Com a cobertura Synergy Stats da Sportradar, as equipes filiadas à FPB terão a capacidade de aprimorar o desempenho de seus jogadores, estudar rivais e acessar estatísticas para beneficiar e ajudar no desenvolvimento do basquete paulista. A federação contará com a ferramenta para coletar dados e estatísticas além das competições oficiais, e acessar uma base de aproximadamente cinco mil jogos por ano.

O novo acordo também apresenta a introdução do Universal Fraud Detection System (UFDS) da Sportradar usado para monitorar importantes competições e ligas internacionais de basquete para fornecer maior transparência às competições. O UFDS fornece algoritmos sofisticados de aprendizado de máquina para detectar qualquer possível manipulação de resultados ou qualquer atividade irregular, fornecendo à FPB ferramentas poderosas para proteger sua competição.

Mario Roberto Outuky, presidente da Federação Paulista de Basketball, ressalta a importância da parceria:

“Na FPB, estamos sempre buscando inovar e melhorar em todas as áreas para oferecer novas experiências aos nossos fãs durante os jogos. Com a ajuda da Sportradar e suas ferramentas avançadas de coleta de dados, análise e integridade, poderemos continuar profissionalizando o basquete paulista, fortalecendo a nossa liga e o basquete brasileiro.”

Já Victor Fernandez, Diretor de Direitos Estratégicos e Parcerias da Sportradar, afirmou:

“Estamos muito satisfeitos em estender o acordo com a Federação Paulista de Basquete. A Sportradar está na vanguarda da inovação no esporte, incluindo o uso de inteligência artificial e outras tecnologias emergentes. Estamos confiantes de que podemos ajudar a FPB a impulsionar o crescimento do basquete paulista, ampliando sua exposição globalmente”.