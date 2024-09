Sportradar promove workshop de integridade ao elenco do Palmeiras

Evento abordou riscos e prevenção de manipulação de resultados no futebol.

Comunicado de imprensa.- A Sportradar, líder global em tecnologia esportiva, realizou nesta quinta-feira (5), um Workshop de Integridade com o time profissional masculino do Palmeiras. A iniciativa faz parte do compromisso da empresa em educar e prevenir práticas de manipulação no esporte, utilizando tecnologia avançada e análises detalhadas para garantir a integridade das competições. O objetivo do evento foi sensibilizar e educar os jogadores e comissão técnica sobre a ameaça da manipulação de resultados no futebol.

Durante o workshop, os atletas participaram de atividades interativas e aprenderam sobre situações reais que destacam os riscos e as circunstâncias envolvidas na manipulação de resultados e os perigos de atletas profissionais se envolverem com apostas esportivas. A Sportradar compartilhou informações detalhadas baseadas em sua atuação no monitoramento, detecção e investigação de casos de manipulação em competições esportivas ao redor do mundo.

Felippe Marchetti, Gerente de Parcerias de Integridade da Sportradar no Brasil, afirmou: “O combate à manipulação de resultados é um esforço contínuo que exige a conscientização de todos os envolvidos no esporte. Nosso objetivo é equipar os jogadores com o conhecimento necessário para reconhecer e reportar quaisquer abordagens suspeitas e para a Sportradar é uma honra promover este seminário ao Palmeiras, um dos mais tradicionais e vitoriosos clubes do país. Agradecemos por nos abrirem as portas e colaborarem com a construção de um ambiente seguro para o nosso futebol.”

O workshop faz parte de uma série de ações contínuas que a Sportradar promove ao redor do mundo para proteger a integridade do esporte. No Brasil, diversas federações e clubes já receberam o treinamento, entre eles as Federações do Nordeste, Federação Mineira de Futebol, Náutico, Sport e Vitória. Os programas de Educação e Prevenção de Integridade fazem parte dos serviços anti-manipulação de resultados da instituição (https://sportradar.com/integrity regulatory/integrity/anti-match-fixing/).