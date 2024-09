Sportingbet recebe indicação ao prêmio Tinder Celebration Awards 2024

Operadora de apostas concorre premiação com a campanha "Lei do Ex", na categoria "Toda Forma de Amor Vale a Pena". (Imagem: Reprodução)

Votação acontece até 10 de setembro, com o vencedor sendo anunciado no dia 11.

A Sportingbet é a primeira e única empresa do setor de apostas a ser indicada ao Tinder Celebration Awards 2024, que premia as campanhas publicitárias mais criativas e adaptadas ao app de encontros Tinder.

A Sportingbet concorre ao Tinder Celebration Awards 2024 com a campanha “Lei do Ex”, criada pela DPZ, na categoria “Toda Forma de Amor Vale a Pena”. A campanha celebra a emoção dos reencontros no esporte, ligando a famosa “Lei do Ex” a histórias de amor e reencontros no Tinder.

Dimitri Araújo, Head de Marketing da Sportingbet, explicou que a campanha visou unir a paixão pelo futebol com a emoção do Dia dos Namorados, criando uma conexão inovadora entre apostas esportivas e o espírito romântico. A marca buscou mostrar que todo tipo de amor, seja no esporte ou na vida pessoal, merece ser celebrado.

“Essa indicação ao Tinder Celebration Awards 2024 é um reconhecimento do compromisso da Sportingbet em promover campanhas que ressoam com o público de maneira autêntica e emocional. A empresa continua a inovar e a criar conexões significativas, tanto no mundo das apostas quanto nas vidas pessoais de seus usuários”, destacou a operadora.

A Sportingbet disputa o prêmio com Riachuelo, YSL (L’Oréal), Heineken e Zé Delivery. A votação para o Tinder Celebration Awards 2024 vai até 10 de setembro, com o vencedor sendo anunciado em 11 de setembro. As votações podem ser feitas no site oficial do prêmio.

