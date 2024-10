Com novidades exclusivas, FBMDS está pronta para participar da G2E Las Vegas 2024

Empresa estará de 8 a 10 de outubro, no estande 2848.

Comunicado de imprensa.- FBM Digital Systems (FBMDS), marca inovadora de jogos de cassinos online, está pronta para encantar os entusiastas de iGaming na próxima G2E Las Vegas, de 8 a 10 de outubro, no estande 2848. A marca vai apresentar suas novidades exclusivas durante o evento, ao lado da FBM, incluindo o jogo Ronaldinho Crash, a coleção de vídeo bingo Infinity Series, o jogo crash Champion Tales, iniciativas solidárias e muito mais.

A G2E Las Vegas 2024, realizada na vibrante cidade de Las Vegas, Nevada, deve atrair mais de 25 mil visitantes. Este evento representa uma oportunidade única para a FBMDS apresentar suas últimas inovações a operadores de cassinos online e agregadores, oferecendo a eles a chance de experimentar lançamentos de produtos empolgantes em primeira mão e mostrar o brilho dos campeões como nunca antes.

Entre os principais destaques do estande da FBMDS está o novo jogo Ronaldinho Crash, destinado aos amantes do esporte e entretenimento em todo o mundo, que será um ponto de parada na exposição. O jogo Ronaldinho Crash é um dos mais recentes lançamentos de produtos da FBMDS, com o astro do futebol mundial Ronaldinho Gaúcho em uma emocionante experiência de jogo de colisão.

O jogo foi lançado recentemente durante a Copa América e estará disponível para ser experimentado na feira, juntamente com uma iniciativa de solidariedade, e já está conquistando multidões em vários países do mundo. Os visitantes do estande 2848 também poderão participar de um desafio de futebol para apoiar os esforços de solidariedade da FBM Foundation, causando um impacto positivo nas comunidades que mais precisam.

No segmento de vídeo bingo, no qual a FBMDS é líder mundial, a Infinity Series será apresentada como a nova geração de vídeo bingos com matemática de jogo aprimorada, jogabilidade melhorada e mecânica inovadora. Além dessas novas experiências de bingo, os jogadores também terão a oportunidade de experimentar o jogo de crash Champion Tales, que promete sensações emocionantes para aqueles que gostam de grandes emoções, tornando-o uma aposta certa para qualquer cassino on-line.

Como sempre, a FBMDS preparou um portfólio envolvente de jogos de slots para o evento, exibindo o melhor do segmento de slots, com gráficos imersivos, mecânicas lucrativas e experiências de jogabilidade intuitivas. Essa seleção inclui títulos populares como Safe Blaster, Viva Mexico ou a linha de produtos Golden Mystery, entre outros.

A presença da FBMDS na G2E Las Vegas não é apenas para exibir produtos, mas também para se engajar com os principais atores do setor e fomentar novas parcerias de negócios. “O evento se alinha perfeitamente com a missão da FBMDS de influenciar e contribuir para o futuro do iGaming, destacando estratégias de ponta, insights de jogadores e avanços regulatórios que impulsionaram seu sucesso em vários mercados”, compartilha Renato Almeida, Diretor do Grupo FBM.

Além de exibir seus últimos produtos e iniciativas emocionantes, a equipe da FBMDS estará ativamente envolvida com os participantes durante todo o evento. Outros representantes da marca, incluindo Mariana Tostes, diretora de Operações, e André Quero, Business Developer, também estarão disponíveis para networking, prontos para explorar novas oportunidades e colaborações.

