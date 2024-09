SOFTSWISS no holofote: principais destaques do SBC Summit em Lisboa

Empresa celebrou seus 15 anos durante o evento.

Comunicado de imprensa.- O SBC Summit, realizado pela primeira vez em Lisboa, deixou sua marca no setor de iGaming, assim como a A SOFTSWISS marcou presença no evento, aproveitando a ocasião para celebrar seu aniversário.

Oitenta representantes da SOFTSWISS participaram do SBC Summit em Lisboa, recebendo seus parceiros no maior estande da história da empresa – um espaço de 288 m². Parceiros, clientes e colegas do setor se reuniram no estande para comemorar o aniversário de 15 anos da SOFTSWISS. Com saudações, discussões animadas e um espírito de colaboração, os convidados exploraram oportunidades futuras de negócios, formaram novas parcerias e descobriram novos caminhos rumo ao crescimento.

Entre os destaques estava a chance de os clientes se reunirem com o fundador da SOFTSWISS, Ivan Montik, e com a lenda da Fórmula 1, Rubens Barrichello, para discutir insights de negócios.

Montik e Barrichello compartilharam suas experiências de liderança no palco principal durante o Leaders Summit, envolvendo o público com lições valiosas. Ivan Montik assumiu o papel de entrevistador, extraindo as principais percepções de liderança de Rubens Barrichello, que falou sobre as lições essenciais que aprendeu como piloto de Fórmula 1 e como ele as aplica aos negócios como um líder.

Do palco, Rubens Barrichello refletiu sobre a importância da prática e da adaptabilidade: “A habilidade natural pode levar alguém longe, mas sem prática e repetição, ela não é suficiente. Tanto nas corridas quanto nos negócios, o importante é se adaptar rapidamente, reorientar o foco e melhorar constantemente para lidar com o que vier pela frente.”

Ele acrescentou sobre trabalho em equipe e liderança: “O sucesso vem quando há harmonia na equipe. Seja na corrida ou na administração de uma empresa, a confiança entre os membros da equipe e o conhecimento do papel de cada um é fundamental. Um bom líder não é apenas alguém que dá ordens, mas alguém que ouve, aprende e trabalha em colaboração com sua equipe.”

Durante seu discurso, Ivan Montik comentou sobre a liderança nos negócios: “No mundo acelerado de hoje, os líderes precisam ser adaptáveis e estar prontos para tomar decisões rápidas. Não se trata apenas de gerenciar tarefas, mas de motivar sua equipe, promover a confiança e permitir que todos contribuam para o sucesso da organização.”

Ivan Montik, fundador da SOFTSWISS, com o ex-piloto de F1, Rubens Barrichello (Foto: Divulgação / SOFTSWISS)

Os três dias em Lisboa incluíram a Grand 1 Party, que celebrou os 15 anos da SOFTSWISS com mais de 500 convidados. O DJ Benny Benassi animou o público, marcando a noite.

Festa em celebração as 15 anos da SOFTSWISS (Foto: Divulgação/SOFTSWISS)

Um destaque foi o Track Day liderado por Rubens Barrichello, onde os participantes aprenderam diretamente com a lenda da Fórmula 1. Rubens guiou o grupo por várias experiências de direção de alto desempenho, incluindo sessões em um carro de Fórmula 4, Porsche 911 GT3 Cup e Porsche 718. Ele forneceu orientações em tempo real, feedback de desempenho e insights de especialistas, ensinando aos participantes habilidades e técnicas avançadas de direção, tornando a experiência de aprendizado inesquecível.

Participantes tiveram experiência de direção com Barrichello (Foto: Divulgação/ SOFTSWISS)

A SOFTSWISS está pronta para brilhar mais uma vez em sua próxima grande participação na SIGMA Malta, em novembro de 2024.