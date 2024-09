“Aplicando os princípios da Fórmula 1 à liderança” será tema de palestra abordada pela SOFTSWISS no SBC Leaders Summit

A SOFTSWISS estará presente no SBC Summit em Lisboa no stand B160.

Ivan Montik, fundador da SOFTSWISS, e Rubens Barrichello, lenda da Fórmula 1, participarão de um bate-papo no SBC Leaders Summit em Lisboa no dia 24 de setembro.

Comunicado de imprensa.- O fundador da SOFTSWISS, Ivan Montik, e Rubens Barrichello, ex-piloto da Fórmula 1 e Diretor Não Executivo da SOFTSWISS na América Latina, participarão de uma conversa especial no SBC Leaders Summit, em Lisboa, no dia 24 de setembro. A sessão “Aplicando os Princípios da Fórmula 1 à Liderança” promete fornecer insights valiosos sobre liderança nos negócios.

Durante a discussão, Ivan Montik abordará questões que conectam os mundos dos negócios e das corridas de Fórmula 1. Rubens Barrichello, com base em sua ilustre carreira na F1, compartilhará experiências sobre trabalho em equipe de alto desempenho e resiliência. Ivan, por sua vez, relacionará esses aprendizados ao iGaming, oferecendo ao público uma perspectiva única sobre estratégias eficazes de liderança. A conversa explorará como os princípios do ambiente dinâmico da Fórmula 1 podem ser aplicados para impulsionar o sucesso no mundo corporativo.

Ivan Montik, fundador da SOFTSWISS, comenta: “O progresso mundial mostra que as soluções mais fortes, os negócios mais extraordinários e as práticas mais eficazes nascem na interseção de várias esferas, especialmente no setor de TI. Esse entendimento nos levou a decidir estrategicamente trazer Rubens a bordo. Ao longo de nossa colaboração, encontrei inúmeras semelhanças entre a Fórmula 1 e o iGaming. Acredito que traçar paralelos entre diferentes áreas seja uma prática altamente benéfica, que utilizamos em nossa empresa”, explicou Ivan.

“Por isso, tenho certeza de que nossa conversa será de grande valor para as principais figuras da indústria que se reunirão no SBC Leaders Summit. Estou muito animado para nossa conversa!”, acrescentou.

Rasmus Sojmark, CEO e Fundador da SBC, acrescenta: “O SBC Leaders Summit rapidamente se tornou um dos encontros mais exclusivos da nossa indústria, com executivos de alto escalão de todo o mundo reunidos em um ambiente mais pessoal para discutir negócios. Estamos falando de uma alta concentração de tomadores de decisão – 500, para ser exato”, destacou.

“O que torna tudo ainda mais especial é a qualidade do conteúdo da conferência, apresentado por alguns dos maiores nomes da indústria e de fora dela. Rubens é uma lenda absoluta na Fórmula 1, e juntá-lo a Ivan, conhecido por sua sabedoria empreendedora, certamente proporcionará uma conversa inesquecível sobre como alcançar alta performance, sendo um dos destaques para todos os participantes”, afirmou Rasmus.

Além da conversa, a SOFTSWISS estará presente no SBC Summit em Lisboa, no estande B160. Segundo a empresa, os membros da equipe estão ansiosos para discutir oportunidades de colaboração e apresentar as mais recentes inovações da organização. O SBC Summit deste ano marca um marco significativo, ao se mudar para Lisboa, ampliando seu alcance com mais participantes e expositores do que nunca.

