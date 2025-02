Nicolas Campano, Soft2Bet: “2025 será outro ano importante para a expansão”

Nicolas Campano, diretor de vendas LatAm da Soft2Bet, revelou como a empresa está se preparando para o SBC Summit Rio e seus planos para este ano.

Entrevista exclusiva.- Nicolas Campano , diretor de vendas LatAm da Soft2Bet , falou com a Focus Gaming News antes do SBC Summit Rio que acontecerá de 25 a 27 de fevereiro. Em uma entrevista exclusiva, ele compartilhou suas expectativas do evento no Brasil, as conquistas da empresa em 2024 e seus planos para este ano.

O que a Soft2Bet espera desta edição do SBC Summit Rio?

O SBC Summit Rio é uma oportunidade fantástica para fortalecer relacionamentos com colegas e parceiros da indústria na América Latina, particularmente no mercado de iGaming de rápido crescimento do Brasil. Estamos ansiosos para mostrar nossas soluções mais recentes e discutir como podemos contribuir para a expansão contínua da região por meio da inovação e colaboração. Com a indústria evoluindo rapidamente, eventos como este fornecem a plataforma perfeita para trocar ideias e explorar novas oportunidades.

Como você espera que seja esse primeiro evento no Brasil após a entrada em vigor da Lei 14.790?

A introdução da Lei 14.790 é um grande passo à frente para o Brasil, fornecendo uma estrutura regulatória clara para apostas esportivas e iGaming. Ela estabelece diretrizes para operadores ao mesmo tempo, em que aprimora a proteção do jogador, criando um mercado mais estruturado e sustentável.

Com essa nova estrutura em vigor, prevemos que o SBC Summit Rio será um espaço essencial para discutir o futuro do iGaming no Brasil. É uma chance de alinhar estratégias, explorar o potencial de mercado e se conectar com as principais partes interessadas à medida que a indústria toma forma sob essa nova regulamentação.

Em 2024, a empresa expandiu sua presença global ao garantir licenças em vários mercados regulamentados importantes. Podemos esperar uma tendência semelhante este ano?

Sim, 2025 será outro ano importante para expansão. Com base em nosso sucesso em garantir licenças em Nova Jersey, Espanha e outros mercados importantes, estamos explorando ativamente novas oportunidades em jurisdições emergentes, ao mesmo tempo, em que fortalecemos nossa presença onde já operamos. A expansão regulatória continua sendo uma prioridade, pois continuamos a levar nossas soluções a novos mercados e nos adaptamos aos cenários industriais em evolução.

Em seu recente Relatório de Crescimento de 2024, a empresa relatou EBITDA dobrado ano a ano e um aumento significativo na receita consolidada do grupo. O que essas conquistas significam para a Soft2Bet?

Esses resultados destacam a força da nossa estratégia e a dedicação da nossa equipe. Dobrar o EBITDA ano após ano e atingir um crescimento significativo na receita reforça nossa capacidade de entregar valor aos parceiros e jogadores. Também reflete o impacto das nossas inovações, particularmente em gamificação e personalização, que impulsionam o engajamento do jogador e a sustentabilidade a longo prazo.

Esse sucesso nos dá confiança para seguir em frente com planos ambiciosos em 2025, incluindo expansão para novos mercados, lançamento de novos produtos e continuação da definição de padrões no setor.

A experiência do usuário é uma das principais prioridades da Soft2Bet. Como vocês trabalham e desenvolvem novos produtos com o usuário sempre no centro?

Tudo o que construímos começa com a experiência do jogador em mente. Nosso foco é criar produtos envolventes, intuitivos e memoráveis. Seja integrando os recursos avançados de gamificação do MEGA ou alavancando a personalização orientada por IA, cada inovação é projetada para aprimorar a interação do usuário e manter os jogadores engajados ao longo do tempo.

Também confiamos em dados e feedback para refinar nossos produtos, garantindo que estamos sempre evoluindo para atender às expectativas dos jogadores modernos. Ao combinar tecnologia com um profundo entendimento do comportamento do usuário, entregamos soluções que parecem personalizadas, dinâmicas e gratificantes.

Quais são as principais tendências do setor que precisarão ser acompanhadas de perto neste ano?

A gamificação continua a ser uma força motriz no engajamento e retenção de jogadores. Os operadores estão buscando maneiras de tornar as experiências mais interativas e gratificantes, e isso continua sendo um foco importante para nós.

Ao mesmo tempo, a IA e o aprendizado de máquina estão desempenhando um papel maior na personalização, ajudando os operadores a personalizar experiências de maneiras antes impossíveis. Tecnologias imersivas como VR também estão ganhando força, oferecendo novas maneiras para os jogadores interagirem com jogos e plataformas.

No final das contas, o setor está caminhando para experiências mais personalizáveis ​​e focadas no usuário, e acompanhar essas tendências será fundamental para as operadoras que desejam se manter à frente.

Quais são as principais metas que a empresa estabeleceu para este ano?

Em 2025, estamos focados em fortalecer nossa liderança em mercados regulamentados por meio de parcerias estratégicas, lançamentos de produtos inovadores e maior expansão para novas jurisdições.

No centro da nossa estratégia está o compromisso de ultrapassar os limites no engajamento do jogador, seja por meio de gamificação, personalização orientada por IA ou outras tecnologias de ponta. Também estamos trabalhando em estreita colaboração com reguladores para garantir a conformidade e levar nossas soluções a novos mercados de forma sustentável e responsável.