Weebet: plataforma brasileira de soluções em iGaming estará no SiGMA Europe

Conferência será realizada entre os dias 11 e 14 de novembro, em Malta.

A plataforma brasileira de soluções em iGaming Weebet confirmou a presença no SiGMA Europe 2024. O evento deve reunir os principais representantes do universo dos jogos de azar entre os dias 11 e 14 de novembro, em Malta.

A CGO da Weebet, Andresa Franco, comentou sobre a participação na conferência: “Estamos entusiasmados em participar desta edição da SiGMA, um evento que celebra a inovação e proporciona uma troca inestimável de ideias e networking”, disse.

“A presença do Weebet no evento reflete nosso compromisso em estar na vanguarda da indústria oferecendo as melhores experiências aos nossos operadores e, claro, cada vez mais inovando em recursos para proporcionar ainda mais sucesso aos nossos clientes diante do mercado regulado”, complementou Franco.

Em setembro a empresa participou de outro grande evento internacional do setor de jogos, o SBC Summit Lisboa 2024. A Weebet fez parte do Brazilian Lounge, um espaço dedicado a discussões sobre o mercado de iGaming do Brasil.

Um mês antes, a plataforma de soluções em iGaming venceu três categorias do Caribbean Gaming Show (CGS) Recife Awards 2024. A empresa participou da feira de jogos de azar como expositora e patrocinadora. Ele venceu as categorias de “Melhor Provedor de Plataforma Online“, “Melhor Estande” e “Rising Star (Estrela em Ascenção)”.

Veja também: Weebet ganha três prêmios no CGS Recife