SeguroBet é anunciada como patrocinadora máster da Taça Fares Lopes 2024

Competição de futebol no Ceará garante vaga para a Copa do Brasil 2025.

Ceará.- A Federação Cearense de Futebol (FCF) anunciou um acordo com a operadora de apostas esportivas SeguroBet, que tem sede em Fortaleza (CE), para ser a patrocinadora máster da Taça Fares Lopes 2024. A competição de futebol faz parte do calendário oficial do estado do Ceará e dá uma vaga para a Copa do Brasil 2025.

A empresa de apostas adquiriu também os naming rights da competição e ela passará a ser chamada de Taça Fares Lopes SeguroBet nesta temporada. “Desde 2012, a Taça Fares Lopes não contava com um patrocinador máster, e, depois de muitos anos, conseguimos vender a propriedade desta tradicional competição do nosso estado, demonstrando a credibilidade e o crescimento exponencial que o futebol cearense vem alcançando nos últimos anos” disse Mauro Carmélio Neto, presidente em exercício da FCF.

A CEO da SeguroBet, Monara Shainny, também comentou a nova parceria. “Somos uma empresa em franca expansão, mas sem nunca esquecermos nossas raízes. Estamos muito orgulhosos de estarmos juntos da Federação Cearense na Taça Fares Lopes SeguroBet. Sabemos da importância da competição para o esporte local e queremos estar cada vez mais próximos de cada torcedor, trazendo entretenimento com uma plataforma moderna e segura”, disse.

“Nós planejamos valorizar a parceria com a Federação Cearense com diversas ações, como incluir alguns jogos da competição em nossa plataforma online com ativação de promoções e odds especiais, além de marcar presença em estádios, com distribuição de brindes, promovendo brincadeiras com o público e ativações de marca”, complementou o gestor de marketing e branding da SeguroBet, Allyson Pontes.

A SeguroBet foi uma das companhias de iGaming que protocolou o pedido de licença para a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, para operar jogos de azar de forma regularizada. A empresa tem entre os seus embaixadores o cantor Mumuzinho e o mágico-ilusionista Pyong Lee.

Veja também: SeguroBet anuncia o ilusionista Pyong Lee como o novo embaixador da marca