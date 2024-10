Segundo pesquisa, 75% acham que apostas online deveriam ser mais transparentes sobre transações financeiras

Levantamento concluiu também que o Pix é o método de pagamento favorito dos apostadores brasileiros.

A Zimpler, uma empresa europeia que oferece soluções de pagamento instantâneo, realizou um estudo com mais de 800 brasileiros para conhecer melhor o comportamento dos apostadores do país. A pesquisa concluiu que 75% dos entrevistados acreditam que os sites de apostas online deveriam ser mais transparentes sobre taxas e custos de transação.

Segundo os pesquisadores, 37% dos brasileiros preferem plataformas conhecidas e 33% só jogam em sites que estiverem cumprindo a legislação local.

“No Brasil, é essencial contar com uma plataforma de pagamentos que se ajuste a ambientes regulatórios complexos ou em mudança, especialmente em um setor tão competitivo como o de apostas online. A avançada plataforma de pagamentos da Zimpler, juntamente com sua equipe especializada em prevenção de fraudes, já demonstrou seu valor no mercado europeu de apostas. Essa experiência pode ser extremamente valiosa em um momento crucial de crescimento do setor de jogos”, disse Johan Friis, diretor de Vendas para iGaming da Zimpler.

O levantamento também constatou que a maioria dos jogadores prefere métodos de pagamento virtuais, com destaque para o Pix, por conta da facilidade que essa ferramenta possibilita. O Pix é o método preferido de mais de 80% dos usuários brasileiros de plataformas de apostas.

“O Brasil está se tornando um modelo de evolução em termos de revolução financeira, e é por isso que as oportunidades de crescimento são significativas. O método Pix oferece grandes vantagens, bem como responsabilidades ao fornecê-lo aos clientes. Os apostadores não gostam de ser redirecionados para outra página de destino quando fazem depósitos ou pagamentos e se deparam com possíveis problemas com essa transição de página”, explica Friis.

“Garantir que o fluxo de pagamento seja contínuo e desobstruído cria uma experiência de usuário mais agradável e agrega valor à marca da empresa”, complementou o executivo.

A Zimpler foi fundada na Suécia, em 2012, e atua no fornecimento de serviços de pagamento bancário para mais de 350 milhões de contas bancárias de clientes em 25 setores econômicos diferentes, incluindo o iGaming.

Veja também: Pix em apostas: diretor do Banco Central é contra a possibilidade de proibição do sistema nas bets