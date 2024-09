Secretário Nacional de Apostas recebe presidente da ANJL para discutir combate à manipulação

Giovanni Rocco Neto assumiu a secretaria ligada ao Ministério do Esporte no dia 2 de setembro. (Foto: Reprodução/Likedin)

Entidades também debateram formas de garantir o crescimento seguro do setor de iGaming.

Brasília.- O secretário Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte, ligado ao Ministério do Esporte, Giovanni Rocco Neto recebeu, na terça-feira (10), o presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), Plínio Lemos Jorge. O encontro aconteceu em Brasília e teve, entre outros temas, uma discussão sobre o combate à manipulação de resultados.

“Desde a sua criação, a ANJL tem reiterado a importância da integridade no mercado de apostas e no esporte. Levamos essa mensagem ao secretário Giovanni Rocco, que também entende que é necessário expurgar, de uma vez por todas, essas atuações criminosas. Queremos trabalhar de forma colaborativa com o Ministério do Esporte para que, uma vez sendo identificadas quaisquer suspeitas, possamos atuar de forma célere e eficaz para combater esse mal”, disse o presidente da ANJL.

Na oportunidade, também foi debatida a regulamentação do setor de apostas esportivas no Brasil. Lemos, como já havia afirmado em um comunicado na semana passada, reiterou que a ANJL está à disposição para contribuir com o avanço seguro da indústria de iGaming no país.

Rocco Neto assumiu a Secretaria no dia 2 de setembro deste ano com o objetivo de elaborar estudos, planejar e supervisionar ações para promover o desenvolvimento do mercado esportivo, melhorando o acesso e as estruturas do esporte nacional. Na área das apostas esportivas, a secretaria deve garantir a integridade dos eventos e resultados, além de planejar e coordenar parcerias com entidades públicas e privadas para prevenir e combater manipulações.

