Giovanni Rocco Neto assume como novo Secretário Nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Esporte

Nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (2).

Brasília.- Foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (2), a nomeação de Giovanni Rocco Neto como Secretário Nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Esporte no Ministério do Esporte. A nomeação foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Conforme publicação do site BNLData, Giovanni Rocco Neto é formado em Direito com pós-graduação em Ciências Políticas, possuindo experiência no Legislativo e no Executivo. Ele se destacou como presidente da Associação em Defesa da Integridade, Direitos e Deveres nos Jogos e Apostas, e desempenhou um papel importante na aprovação do PL 2234/22 e na votação do projeto de lei 3626/23, convertido na Lei 14.790/23, que regulamenta a tributação e a exploração de apostas esportivas e jogos online.

Em seu novo cargo, Giovanni Rocco Neto terá como desafio principal regulamentar o setor de apostas, combater sites ilegais e abordar questões relacionadas à saúde mental dos consumidores, distinguindo entre recreação e fontes de renda.

À Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte cabe elaborar estudos, planejar e supervisionar ações para promover o desenvolvimento do mercado esportivo, melhorando o acesso e as estruturas do esporte nacional. Na área de apostas esportivas, a secretaria deve garantir a integridade dos eventos e resultados, além de planejar e coordenar parcerias com entidades públicas e privadas para prevenir e combater manipulações.

