Segundo ANJL, nomeação de Giovanni Rocco reforça compromisso do governo com a regulamentação

A instituição se colocou à disposição para colaborar com o secretário.

O Ministério do Esporte nomeou, na segunda-feira (2), Giovanni Rocco Neto como secretário nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte. A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) demonstrou contentamento com a nomeação que, na visão da entidade, representa o compromisso da União com a regulamentação do setor de jogos.

Rocco Neto deve atuar em parceria com a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. O executivo é bacharel em Direito e pós-graduado em Ciências Políticas e Sociais. Ele já passou por outros cargos na administração pública. Recentemente, ele atuava como presidente da Associação em Defesa da Integridade e dos Direitos e Deveres nos Jogos e Apostas (Adeja BR).

“A ANJL dá as boas-vindas ao secretário e se coloca à disposição para colaborar com a nova Secretaria, assim como já tem feito com a Secretaria de Prêmios e Apostas”, disse o presidente da ANJL, Plínio Lemos Jorge.

“Essa interlocução entre os agentes privados e a União, que, pela Constituição Federal, detém o poder regulamentador do setor, é muito importante para que a visão dos players esteja presente em todas as mesas de discussões. Estamos certos de que a chegada de Rocco Neto vai se somar aos esforços que já têm sido empreendidos pelas operadoras e pela SPA por um mercado íntegro e responsável”, complementou Lemos.

