Ainda maior: SBC Summit Rio 2025 triplicará de tamanho com mudança para o Riocentro

Sucesso da edição de 2024 motivou os organizadores para ampliar o evento do próximo ano.

Comunicado de imprensa.- Em seu segundo ano, o SBC Summit Rio retornará em 2025 com uma ousada mudança para o Riocentro, o maior centro de convenções da América Latina, uma prova da estreia fenomenal do evento em março do ano passado.

A edição de 2025 do evento projeta atrair 15 mil participantes, incluindo 6 mil operadores e 1.500 afiliados, destacando sua rápida ascensão para ser o evento de referência para profissionais da indústria que desejam explorar as vastas oportunidades no mercado brasileiro de jogos.

Programado para os dias 25 a 27 de fevereiro de 2025, o Summit está estrategicamente organizado para coincidir com o icônico carnaval do Rio, proporcionando aos participantes internacionais uma experiência cultural extraordinária.

O espaço ampliado permitiu que a SBC aumentasse o número de expositores e patrocinadores para 400, além de introduzir dois novos eventos simultâneos. Após sua estreia no SBC Summit deste ano em Lisboa, o Affiliate Leaders Summit e o Payment Expert Summit também estarão presentes no SBC Summit Rio, desta vez com um foco geográfico mais preciso. Cada evento terá seu próprio espaço dedicado no salão de exposições e nos palcos das conferências, garantindo uma experiência mais focada e eficiente.

Rasmus Sojmark, CEO e fundador da SBC, afirmou: “O SBC Summit Rio será o maior e mais significativo da indústria de jogos e apostas esportivas do Brasil. É o primeiro grande evento após as novas mudanças de licenciamento e regulamentação no Brasil, e apenas em seu segundo ano, está se mudando para o maior centro de convenções da América Latina, com uma expectativa de triplicar o número de participantes. As possibilidades aqui são infinitas, e se você quiser uma fatia do mercado, não pode se dar ao luxo de perder”.

A mudança do SBC Summit Rio para o Riocentro foi uma decisão influenciada não apenas pela necessidade de mais espaço, mas também pelas instalações excepcionais do local e sua história como anfitrião de eventos prestigiados, como as Olimpíadas.

O summit ocupará 70 mil metros quadrados, com o renomado Super Stage, que sediará sessões principais e uma festa de encerramento no estilo festival, INFINITY Rio, além de um vasto salão de exposições de 40 mil metros quadrados.

Localizado no bairro Barra da Tijuca, conhecido por suas praias, centros de compras e excelente gastronomia, o Riocentro combina instalações de primeiro nível com um ambiente acolhedor. Os participantes também podem achar conveniente o Hotel Lagune Barra, um hotel 4 estrelas com 360 quartos, ou um dos 15 hotéis 4 estrelas nas proximidades, a uma curta distância.

No lado das conferências, a agenda promete uma imersão profunda no cenário de rápida transformação de jogos do Brasil e será guiada por um elenco estelar de mais de 250 palestrantes especialistas. O evento atrairá palestrantes de alto nível de operadores líderes, afiliados, reguladores, provedores de pagamento, estúdios de jogos, influenciadores e representantes de equipes esportivas, oferecendo uma mistura de opiniões de líderes da indústria, insights tecnológicos de ponta e análises estratégicas de mercado.

Vários líderes proeminentes da indústria estão programados para aparecer no evento, incluindo Alex Fonseca, CEO Brasil da Superbet; Andre Gelfi, managing partner da Betsson e presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR); Bruno Guilherme, CEO da Viradabet; Fernando Garita, CEO da Betsul; Fellipe Fraga, Chief Business Officer da Estrelabet; Iuri Castro, especialista em regulamentação de loterias e apostas; Ludovico Calvi, presidente honorário da United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS); Livia Troise, CEO da Betmais; Marcos Sabiá, CEO da Galera.bet; Monara Shainny, CEO da Segurobet e Paula Braytne, chief Compliance officer da Galera.bet.

Os participantes irão se engajar com o tema em maior evidência no momento – a regulamentação – enquanto exploram as mais recentes leis de jogos e as estratégias que estão remodelando o mercado. A conferência também abordará como a IA pode fortalecer marcas, a importância do marketing ético e local e os sistemas de pagamento em evolução que são críticos para o sucesso.

Oferecendo uma mistura perfeita de negócios e entretenimento, os eventos de networking à noite serão realizados em locais icônicos. Um dos destaques será a festa exclusiva no Estádio Olímpico Nilton Santos, o lendário lar do Botafogo, proporcionando aos convidados a oportunidade de se conectarem enquanto desfrutam da vibrante atmosfera de um estádio de futebol de classe mundial.

“Este evento tem como objetivo reunir os principais executivos do Brasil e do exterior para moldar o futuro da indústria neste incrível país. Nossas reuniões são famosas por atrair os principais tomadores de decisão, e com o mercado ainda em seus estágios iniciais, a oportunidade de se conectar com esses líderes pode ser um verdadeiro divisor de águas”, acrescentou Sojmark.

