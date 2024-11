Saiba como será a programação do EGR Power Latam Rio Summit 2024

Devem participar do encontro, grandes nomes do setor de jogos de azar da América Latina.

Rio de Janeiro.- Os últimos preparativos estão sendo feitos para EGR Power Latam Rio Summit 2024. Pela segunda vez a cidade do Rio de Janeiro sediará uma edição desse que é um dos principais eventos do universo do iGaming da América Latina. A conferência será realizada no Hotel Fairmont Copacabana, nos dias 2 e 3 de dezembro. Devem participar do encontro, grandes nomes do setor de jogos de azar do continente.

O Summit terá como convidados executivos de operadoras de apostas esportivas e jogos online e outros especialistas do setor. Na programação, o público poderá conferir debates sobre diversos temas desse universo, incluindo a regulamentação, publicidade, jogo responsável e estratégias de expansão do setor.

A conferência vai discutir ainda o cenário regulado do Brasil, que começa em 1º de janeiro de 2025, além de debater a estrutura de licenças para operadoras e o futuro do setor de jogos online no país. O evento é uma oportunidade para os executivos trocarem experiências, conhecerem as novidades da indústria e reforçar o networking.

Entre os palestrantes do Summit, estarão representantes de casas de apostas e outras operadoras de jogos de azar como Thomas Carvalhaes (Stake), Fellipe Fraga (EstrelaBet), Hugo Baungartner (Aposta Ganha), Marcio Malta (Sorte Online), Angelo Alberoni (Novibet), Alexandre Fonseca (Superbet), Arthur Rivero (SeguroBet), entre outros.

