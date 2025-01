O que diz o PL que alerta sobre os malefícios dos jogos de azar no Amazonas

Projeto de Lei é de autoria da deputada estadual Débora Menezes (PL). Proposta já tem parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Amazonas.- Uma proposta de projeto de lei apresentada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas busca instituir a Campanha Educacional “Fim de Jogo” na Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc). A iniciativa pretende conscientizar crianças e adolescentes sobre os malefícios dos jogos de azar e apostas, práticas que podem comprometer o desempenho escolar e afetar o bem-estar psicológico e social dos jovens. O PL é de autoria da deputada estadual Débora Menezes (PL).

Segundo publicação no site da Aleam, o Projeto de Lei recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O projeto será encaminhado para análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), na retomada dos trabalhos legislativos, prevista para a primeira semana de fevereiro.

“A ansiedade em ganhar dinheiro fácil e rápido por meio de apostas e cassinos on-line, como as ‘bets’ e o ‘Jogo do Tigrinho’, tem se manifestado de forma crescente e cada vez mais precoce entre a população, especialmente entre crianças e adolescentes. Além dos prejuízos financeiros e da dependência que essas práticas geram, o interesse por essas plataformas está prejudicando o foco nos estudos e no desenvolvimento saudável dos jovens”, explicou da deputada Débora Menezes.

A proposta busca, além de conscientizar, promover atividades educativas para desenvolver habilidades críticas e de autocontrole no uso de tecnologias, além de ajudar na identificação precoce de comportamentos compulsivos.

“A implementação de um programa educacional direto e didático é fundamental para prevenir o desenvolvimento de hábitos prejudiciais desde a infância. Este projeto visa criar uma cultura de uso responsável da tecnologia, com foco na prevenção ao vício em jogos de azar, ao mesmo tempo que oferece apoio às famílias para enfrentar esse desafio”, detalhou a parlamentar.

A parlamentar espera, por meio da campanha “Fim de Jogo”, promover a conscientização e educação para garantir um futuro mais saudável e equilibrado para crianças e adolescentes.

“Ou seja, uma campanha educacional que vai respeitar os direitos das crianças e adolescentes, promovendo a conscientização e a educação para um futuro mais saudável e equilibrado”, concluiu Débora Menezes.