Rio de Prêmios: modalidade lotérica é relançada pela Loterj

Primeiro sorteio do novo Rio de Prêmios será no dia 20 de outubro. (Imagem: Divulgação/Loterj)

Modalidade retorna após 11 meses das atividades interrompidas.

Rio de Janeiro.- A Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) anunciou o retorno do jogo lotérico Rio de Prêmios após 11 meses das atividades interrompidas. O primeiro sorteio dessa retomada está previsto para o dia 20 deste mês. Os bilhetes já estão disponíveis para compra.

Segundo a Loterj, os principais prêmios serão uma casa e um carro. É possível adquirir as cartelas na modalidade física e também na versão digital. Os sorteios da modalidade lotérica serão sempre ao domingos.

O Rio de Prêmios tem diferentes modalidades de premiações, com os prêmios principais, os secundários e ainda certames especiais em datas comemorativas. De acordo com os organizadores, os prêmios são sorteados até que haja um ganhador.

O Rio de Prêmios, uma loteria de prognóstico numérico/múltiplas chances, passa a integrar o portfólio de modalidades certificadas pela Loterj, a exemplo da Loteria Instantânea (Raspa Rio) e de casas de apostas esportivas licenciadas no estado.

