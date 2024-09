Responsabilidade social: Loteria do Rio de Janeiro contribui para acolhimento de mulheres vítimas de violência

O Lar da Mulher é custeado com recursos da Loterj e do RioSolidário.

Rio de Janeiro.- A Loteria do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o RioSolidário, ajudam no acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. O Lar da Mulher, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, recebe vítimas de violência física, psicológica ou sexual e ainda mulheres em risco de vida.

O endereço do local é mantido em sigilo para proteger essas mulheres em situação de vulnerabilidade. O Lar da Mulher acolhe as pessoas por até seis meses, tendo 60 vagas distribuídas em 15 quartos. No espaço, as internas têm acesso a refeitório, biblioteca, salão de beleza, brinquedoteca e lavanderia. Também é ofertado às vítimas apoio psicológico e atividades socioeducativas.

“Investimos no Lar da Mulher desde 2009, custeando todas as despesas. Neste período, foram repassados cerca de R$ 19 milhões (USD 3,4 milhões) para o atendimento de aproximadamente 900 residentes e seus filhos menores de 18 anos. Em agosto, renovamos o convênio, por mais 12 meses”, comentou Hazenclever Lopes Cançado, presidente da Loterj.

“Serão mais de R$ 5,3 milhões (USD 1 milhão) até 2025, crescimento proporcional ao processo de legalização das bets. Por investimentos sociais como esse, sigo defendendo o jogo responsável e combatendo a operação de plataformas ilegais de jogos online no estado para transformar a vida de centenas de pessoas”, complementa Hazenclever.

Sobre a proteção proporcionada às mulheres, a diretora do Lar, Sônia Maria Ciriaco, comenta: “É um refúgio seguro. A qualquer momento elas podem pedir para sair do Lar da Mulher, mas enquanto estão no local não podem ter contato com nenhum familiar e o celular é desligado e guardado”.

“Temos uma equipe multidisciplinar que inclui psicóloga, assistente social, pedagoga, educadores sociais, agente de segurança, entre outros profissionais, que dão suporte para a reintegração social. Agilizamos documentação, cadastro no programa Bolsa Família, matriculamos seus filhos na rede pública de ensino, entre outros encaminhamentos necessários, objetivando a autonomia”, acrescenta Ciriaco.

