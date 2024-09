Rede Globo ultrapassa R$ 600 milhões em receitas com parcerias de casas de apostas

Dados mostram que setor de apostas representa pelo menos 5% do faturamento publicitário da emissora.

A Rede Globo deve receber mais de R$ 600 milhões do setor de apostas este ano, acompanhando os grandes investimentos das casas de apostas no Brasil. Segundo a coluna Notícias da TV, esse valor pode ultrapassar R$ 1 bilhão em 2025, quando novas normas entrarem em vigor e a Globo lançar, em parceria com a MGM Resorts, uma plataforma de apostas online.

Segundo a publicação, a Globo nega oficialmente ser “betdependente”. A empresa afirma que o setor de apostas não está entre os cinco maiores anunciantes de seu portfólio e que “quase todos os setores são maiores” que o de apostas.

Mas, por outro lado, um levantamento das cotas de patrocínio mostra que as apostas representam pelo menos 5% do faturamento publicitário da Globo, que foi de R$ 11 bilhões no ano passado. Esse percentual é superior à arrecadação da emissora com governos e estatais federais, estaduais e municipais, que é de 4%.

O pacote Futebol 2024 da Globo é patrocinado pela Betnacional, que pagou R$ 260 milhões. A EstrelaBet investiu R$ 49,5 milhões para o reality show Estrela da Casa, e a Betano patrocinou as transmissões da Copa América e da Eurocopa.

A Esportes da Sorte, investigada pela Polícia Civil pernambucana por suspeita de lavagem de dinheiro (o que a empresa nega), fez história no BBB deste ano ao se tornar a primeira plataforma de apostas a aparecer em uma ação dentro da casa. Teve ampla exposição na festa de 30 de março com show da banda É o Tchan e investiu R$ 87,4 milhões como cotista “Camarote”.

De acordo com informações, até agora, a Globo faturou mais de R$ 400 milhões apenas com cotas de patrocínio. A emissora arrecada cerca de R$ 120 milhões por ano com apostas no Sportv e outros R$ 100 milhões em veículos digitais. Esses valores não incluem descontos de até 15% para o setor de apostas nem grandes anunciantes avulsos como Sportingbet e Bet365.

As apostas começaram a anunciar legalmente no Brasil em 2018 e, em 2022, já eram grandes protagonistas na publicidade nacional. De acordo com um estudo do Meio & Mensagem com dados da Kantar Ibope, 12 plataformas de apostas estavam entre os 300 maiores anunciantes do país, movimentando mais de R$ 1 bilhão.