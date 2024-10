Publicidade de apostas: clubes cariocas ignoram solicitação da justiça sobre retirada de marcas de bets em produtos destinados ao público infantil

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama foram notificados para retirar as propagandas.

Camisas e outros artigos para menores de idade não poderiam exibir as logos de casas de apostas.

Rio de Janeiro.- Nenhum dos quatro grandes clubes de futebol do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, respondeu a solicitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) para que retirassem a publicidade de casas de apostas esportivas em produtos oficiais destinados a crianças ou adolescentes.

A data estipulada pela DPRJ para que os clubes respondessem a solicitação era até o dia 16 deste mês. Questionada pela Agência Brasil, a defensoria comunicou que vai reiterar a solicitação.

A solicitação foi feita pela Coordenação de Infância e Juventude (CoInfância) e o Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da DPRJ. As plataformas de apostas que patrocinam Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama são, respectivamente, Parimatch, Pixbet, Superbet e Betair, todas elas no espaço máster dos uniformes.

Segundo a Agência Brasil, os defensores que assinaram o documento, Rodrigo Azambuja Martins e Thiago Henrique Cunha Basílio, usaram como base as leis 8.069/90 e 8.078/90, a resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e a Portaria 1.231/24, da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA).

Todas essas leis e portarias tratam sobre a regulamentação de propagandas para menores de idade. No caso da portaria da SPA, o artigo 17 diz que “na hipótese de patrocínio por agente operador de apostas, sua logomarca não deverá ser incluída em artigos e bens cuja comercialização seja destinada a menores de 18 anos”.

Segundo a Defensoria, a recomendação de retirada das publicidades ocorreu após a instituição receber reclamações sobre a presença dessas marcas em modelos infantis de camisas dos clubes, além de outros artigos para o público infantojuvenil.

A Agência Brasil tentou contato com os clubes cariocas, mas não obteve retorno.

Veja também: Cumprindo a legislação: EstrelaBet cede espaço nos uniformes das categorias de base do Criciúma para ONGs