Cumprindo a legislação: EstrelaBet cede espaço nos uniformes das categorias de base do Criciúma para ONGs

Os espaços do patrocínio máster do Sub-20 e do Sub-17 serão ocupados por instituições filantrópicas.

Santa Catarina.- Segundo a legislação brasileira, as empresas de apostas esportivas não podem ser anunciadas por menores de idade, uma restrição que pode incluir as categorias de base dos clubes de futebol. Pensando nisso, o Criciúma e a operadora EstrelaBet decidiram substituir o espaço do patrocínio máster do Sub-20 e do Sub-17 por organizações não governamentais (ONGs).

As equipes da base do clube catarinense vão estampar as logos das ONGs Abadeus e Bairro da Juventude. A primeira instituição ficará na camisa do Sub-20 e a outra instituição vai estampar o uniforme do Sub-17.

As duas instituições filantrópicas catarinenses atuam na inclusão social de crianças e adolescentes. As marcas serão exibidas, a partir deste mês de outubro, sem custas paras as ONGs.

Não é a primeira vez que a EstrelaBet faz uma ação do tipo. A empresa também cedeu o espaço do patrocínio máster sub-20 masculino e feminino do América-MG para a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte (Santa Casa BH), o maior hospital do país em número de internações.

A mudança no uniforme das categorias de base foi feita para se adequar à legislação federal, que proíbe que menores de idade façam qualquer tipo de propaganda de empresas de jogos de azar. A EstrelaBet não cobrou da Santa Casa BH para exibir a marca da instituição de saúde. O objetivo é gerar visibilidade para uma causa nobre.

