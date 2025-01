Por que padre Júlio Lancellotti e Frei David estão processando empresas de apostas?

Ações solicitam uma indenização de até R$ 1,5 bilhão por danos morais causados a crianças e adolescentes.

Distrito Federal.- As organizações católicas Centro de Defesa de Direitos Humanos “Padre Ezequiel Ramin” e Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro Brasil), sob a liderança do Padre Júlio Lancellotti e Frei David, acionaram a Justiça contra diversas empresas de jogos de azar e apostas online, chamadas de bets.

Conforme reportagem do Metrópoles, as ações foram protocoladas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) em dezembro de 2024, solicitando uma indenização de até R$ 1,5 bilhão (USD 300 milhões) por danos morais causados a crianças e adolescentes.

Os valores solicitados devem ser destinados a um fundo para apoiar todas as vítimas de danos morais e materiais, especialmente crianças e adolescentes que acessaram as plataformas de jogos, mesmo que de forma indireta, através de terceiros.

A ação alega que uma das estratégias das empresas para gerar lucro é atrair menores de idade para um ambiente de jogos de azar.

“São frequentes os relatos de adolescentes usando programas como o Pé-de-Meia para fazer apostas on-line e perder a renda, se endividar”, disse Frei David em entrevista. “A vítima desse esquema é o pobre e a criança”, afirmou.

A ação começou em São Paulo, mas as entidades decidiram movê-la no Distrito Federal por uma questão estratégica, buscando proximidade com outros órgãos, como o Congresso Nacional, que devem ser envolvidos no debate público.

“É uma demanda judicial que esperamos que aprofunde o nível do debate público sobre o tema”, destacou. “Esperamos maior celeridade do Judiciário em relação ao tema. Já são meses desde o ajuizamento e as lesões para crianças e adolescentes são permanentes”, concluiu.

Os casos serão analisados pelo juiz Evandro Neiva de Amorim, da vara infantojuvenil do DF.