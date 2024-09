Porque apostas em cassinos online levaram mais de 1,3 milhão de pessoas à inadimplência no Brasil

Dados da CNC afirmam que 22% da renda disponível das famílias foi direcionada a apostas no último ano

Segundo cálculos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mais de 1,3 milhão de brasileiros se tornaram inadimplentes no primeiro semestre de 2024 devido a apostas em cassinos online. A entidade aponta que o uso “sem controle” do cartão de crédito nessas plataformas tem contribuído para o aumento das contas em atraso.

De acordo com publicação do Estadão Conteúdo-UOL, entre junho de 2023 e junho de 2024, os brasileiros gastaram R$ 68 bilhões (USD 13,6 bilhões) em jogos, representando 0,62% do PIB. A CNC informou que 22% da renda disponível das famílias foi direcionada a apostas no último ano, “gerando uma série de consequências econômicas e sociais”.

“O público jovem e de baixa renda é o mais impactado. As apostas, que inicialmente parecem uma forma de entretenimento, acabam comprometendo uma parte considerável do orçamento, resultando na inadimplência e na redução do consumo de bens essenciais”, declarou o economista-chefe da CNC, Felipe Tavares, em nota oficial distribuída à imprensa.

Tavares afirma que o fenômeno pode “agravar ainda mais o ciclo de pobreza e desigualdade, pois muitos estão usando recursos essenciais para apostar”.

Como resultado, a CNC reduziu sua projeção para o desempenho do comércio varejista em 2024, de uma expansão de 2,2% para um aumento de 2,1% no volume de vendas.

“Levando-se em conta o elevado comprometimento da renda das famílias com apostas on-line, os impactos sobre o varejo brasileiro são atualmente incertos, mas possuem um potencial de reduzir em até 11,2% a atividade varejista, diminuindo em R$ 117 bilhões (USD 23,4 bilhões). o faturamento do setor por ano”, previu a CNC, no estudo”, prevê a CNC no estudo.

A entidade ressalta que a aprovação da Lei nº 13.756, em 2018, que permitiu as apostas esportivas, resultou em um crescimento significativo do mercado de apostas online, incluindo cassinos virtuais, mas sem a regulamentação adequada. A CNC afirma que o aumento “descontrolado” das apostas online tem prejudicado a renda das famílias, redirecionando o consumo de bens e serviços essenciais para gastos em jogos de azar.

“O crescimento do volume de apostas está diretamente ligado à perda de poder de compra das famílias, o que afeta toda a economia e o desenvolvimento do País”, alertou o vice-presidente financeiro da CNC, Leandro Domingos Teixeira Pinto.

O levantamento indica que a proporção de famílias inadimplentes tem aumentado em 2024, mesmo com a redução da taxa de juros e o crescimento da massa salarial. A CNC estima que cada incremento de um ponto porcentual nos gastos com apostas resulta em um aumento de 0,118 ponto porcentual na quantidade de famílias com dívidas em atraso.

Com um aumento de 257% no fluxo de recursos em comparação ao final de 2022, a Confederação estima que 3,9% mais famílias serão impactadas, ou seja, cerca de 191 mil famílias a mais.