Play’n GO anunciou o lançamento geral na rede dos EUA de seu título de sucesso Piggy Blitz Disco Gold

A sequência do título de sucesso Piggy Blitz está disponível para um público ainda maior nos EUA. (Imagem: Divulgação/Play’n GO)

Após um período de exclusividade com DraftKings e Golden Nugget, o título de sucesso Play’n GO está agora disponível em cinco estados dos Estados Unidos.

Comunicado de imprensa.- A desenvolvedora de jogos para cassinos Play’n GO anunciou o lançamento geral na rede dos Estados Unidos de seu título de sucesso Piggy Blitz Disco Gold.

Piggy Blitz Disco Gold é uma sequência de Piggy Blitz e foi um dos títulos da Play’n GO que conquistou os EUA em 2024. Em Piggy Blitz Disco Gold, os porquinhos passam de quebrar cofrinhos a movimentos de discoteca na pista de dança em uma tentativa de coletar moedas e acumular recompensas instantâneas em um “baile” de apostas altas.

O jogo estava disponível exclusivamente para as plataformas DraftKings e Golden Nugget nos estados de Michigan, Nova Jersey, West Virginia, Pensilvânia e Connecticut até 5 de fevereiro, mas agora está disponível para todos os operadores nesses estados americanos mencionados.

Anna Mackney, chefe de vendas regionais da Play’n GO nos EUA, comentou: “Piggy Blitz tem sido um dos nossos maiores sucessos nos EUA e é emocionante receber sua sequência, Piggy Blitz Disco Gold, em nossa rede mais ampla nos EUA. O jogo foi uma revelação em seu período de exclusividade com DraftKings e Golden Nugget, assim como seu antecessor, e temos expectativas igualmente altas para a sequência, agora que está disponível para um público ainda maior”.

Nesta semana, a Play’n GO anunciou o recebimento de uma sexta licença estadual dos EUA, desta vez no estado de Delaware. Agora os títulos clássicos da companhia estarão disponíveis para jogadores do BetRivers no estado carinhosamente conhecido como o “primeiro estado”.

A Play’n GO adicionou Pensilvânia e Connecticut à sua lista de mercados regulamentados em 2024 e tem uma meta declarada publicamente de estar ativa em todos os mercados regulamentados do mundo, uma meta que levou a multinacional sueca de jogos a lançar um portfólio de mais de 350 jogos premium em mais de 35 mercados regulamentados até o momento.

