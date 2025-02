Play’n GO lança sequência intergaláctica “Invading Vegas Revenge on Mars”

Jogo conta com Com cinco cilindros e 20 linhas de pagamento (Imagem: Divulgação)

“Walking Wilds” e rodadas grátis de até 120 giros prometem grandes vitórias em nova versão do jogo.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO apresenta Invading Vegas Revenge on Mars, a tão aguardada sequência de Invading Vegas, que leva os jogadores a uma colisão cósmica entre a famosa cidade de Las Vegas e o caos de Marte. A nova versão do jogo promete uma experiência de alto impacto, com recursos e gráficos intergaláticos que ampliam a dinâmica do primeiro título.

Com cinco cilindros e 20 linhas de pagamento, o jogo oferece uma jogabilidade com símbolos temáticos e uma trilha sonora envolvente. O destaque fica para os Walking Wilds, que são ativados quando pilhas de símbolos completos aparecem nos rolos um e dois, ou quatro e cinco, sem uma linha de pagamento vencedora. Esses wilds atravessam os rolos, deixando Mystery Symbols em seu caminho e criando uma experiência de jogo repleta de emoção e suspense. Multiplicadores de até x10 podem aumentar as recompensas durante os giros.

Outra característica marcante são as 12 Rodadas Grátis, que podem ser reativadas até 120 vezes ao obter três Space Car Scatters. Este recurso é ideal para os jogadores que buscam volatilidade alta e grandes vitórias. A combinação entre Mystery Symbols e Walking Wilds garante que cada rodada seja repleta de surpresas, com a possibilidade de pagamentos explosivos.

Em entrevista, George Olekszy, chefe de retenção de jogos da Play’n GO, afirmou: “Invading Vegas Revenge on Mars é a mistura definitiva de caos e charme. Os jogadores vão adorar o recurso Walking Wild e os re-spins cheios de adrenalina, que oferecem grande potencial de vitória. É a Play’n GO fazendo o que fazemos de melhor – inovando para entreter.”

Com uma proposta que mescla o charme do título original com visuais marcianos e jogabilidade dinâmica, Invading Vegas Revenge on Mars oferece aos fãs uma nova aventura intergalática, com símbolos de alto pagamento e animações vibrantes.

A Play’n GO continua a elevar o design criativo dos slots, entregando uma experiência que promete agradar tanto aos fãs do jogo original quanto aos novatos.