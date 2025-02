Play’n GO anuncia concessão de licença em Delaware

Os jogos do famoso estúdio agora estão disponíveis com a marca BetRivers da Rush Street Interactive no estado dos EUA.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO, provedora de entretenimento de cassino, anunciou nesta quinta-feira (6), o recebimento de uma sexta licença estadual dos EUA, desta vez no estado de Delaware.

Tendo entrado no mercado dos EUA em 2022, o Play’n GO foi lançado em West Virginia, Nova Jersey, Pensilvânia, Michigan, Connecticut e agora Delaware, onde alguns títulos clássicos do Play’n GO, como Piggy Blitz , agora estarão disponíveis para jogadores do BetRivers no estado carinhosamente conhecido como o “primeiro estado”.

A Play’n GO adicionou Pensilvânia e Connecticut à sua lista de mercados regulamentados em 2024 e tem uma meta declarada publicamente de estar ativa em todos os mercados regulamentados do mundo, uma meta que levou a gigante sueca de jogos a lançar um portfólio de mais de 350 jogos premium em mais de 35 mercados regulamentados até o momento.

Veja também: Play’n GO anuncia parceria histórica de operadora tribal dos EUA com Eagle Casino & Sports

Anna Mackney, chefe regional dos EUA na Play’n GO, acrescentou: “É fantástico começar o ano adicionando mais um novo mercado regulamentado nos EUA, desta vez no formato de Delaware. Nossa expansão para o estado marca mais um passo significativo em nossa estratégia de crescimento nos EUA. A Play’n GO continua a liderar a carga em mercados regulamentados, e estamos comprometidos em entregar nosso conteúdo premium para jogadores em todo o país.

“Já estabelecemos um excelente relacionamento com a BetRivers nos Estados Unidos e estamos confiantes de que nossa parceria continuará sendo mutuamente benéfica para ambos os negócios, à medida que entramos em mais um novo mercado juntos. Os jogadores dos EUA demonstraram claramente sua demanda por nossos jogos, e continuaremos a entregar”, acrescentou.

Veja também: Play’n GO anuncia lançamento de Buildin’ Bucks na rede dos EUA