“Lion Saga Odyssey”, a mais recente adição ao portfólio da Play’n GO

O Play’n GO convida os jogadores a “buscar recompensas incríveis para o bando” em Lion Saga Odyssey.

Comunicado de imprensa. – “Vá para a natureza selvagem africana em Lion Saga Odyssey !”, disse a Play’n GO sobre este novo lançamento envolvente que leva os jogadores em uma jornada visualmente deslumbrante, guiados pelo Espírito do Leão e seu bando leal, enquanto atravessam a savana seca em busca de águas vitais.

A mais recente adição ao portfólio da Play’n GO captura a beleza e o poder brutos do ecossistema africano, ao mesmo tempo em que oferece uma mecânica de jogo emocionante. Com um oásis exuberante esperando no horizonte, os jogadores sentirão a tensão aumentar enquanto giram em seu caminho através dos desafios da natureza – desde suportar o sol escaldante até superar perigos à espreita na savana.

Os jogadores podem girar seu caminho através dos rolos 5×3 e 10 linhas de pagamento , mas são os recursos que realmente elevam este slot. O modo Free Spins oferece re-triggers ilimitados, enquanto qualquer símbolo regular pode se tornar um Special Expanding Symbol , preenchendo rolos inteiros e aumentando o potencial de pagamento.

Fãs de slots ricamente narrativos como Raging Rex 2 e Safari of Wealth se sentirão em casa nesta aventura selvagem. Da savana seca e queimada pelo sol ao vibrante oásis repleto de vida, as transições dinâmicas na arte tornam esta jornada tão visualmente atraente quanto emocionante de jogar. A jornada do bando é complementada pelo símbolo brilhante e etéreo do Espírito do Leão , que personifica esperança e liderança.

George Olekszy , chefe de Game Retention na Play’n GO, disse: “Lion Saga Odyssey convida os jogadores para um mundo vibrante e cheio de alma, onde a sobrevivência encontra a espiritualidade. O design envolvente e os recursos envolventes manterão os jogadores fisgados, enquanto a história do Lion Spirit e seu bando ressoarão com qualquer um que ame um ótimo slot baseado em narrativa. Estamos animados para ver os jogadores guiarem o bando para pastos mais verdes – e grandes vitórias!”

Lion Saga Odyssey é outra adição icônica à lista de jogos da Play’n GO, oferecendo aos jogadores a chance de girar até o oásis enquanto aproveitam visuais vibrantes e jogabilidade gratificante.