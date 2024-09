Pesquisa aponta que 35% dos potenciais estudantes adiam graduação por gastos com apostas online

A estimativa é que esse percentual representa cerca de 1,4 milhão de pessoas.

Estudos revelam que 35% dos potenciais estudantes de 2024 estão adiando o ensino superior devido ao gasto com apostas online, afetando cerca de 1,4 milhão de pessoas. Esse fenômeno preocupa as instituições privadas, que têm solicitado pesquisas para entender melhor o impacto. Os dados foram divulgados em reportagem do O Globo.

Segundo Daniel Infante, sócio-fundador da empresa responsável pelo levantamento, a Educa Insights, explicou que esse número indicado na pesquisa significa cerca de 1,4 milhão de pessoas.

“Os grupos educacionais agora têm as bets como um novo concorrente”, afirmou.

Em famílias com renda de até R$ 2,4 mil por pessoa, 39% dos entrevistados adiaram a graduação devido a gastos com apostas online, com o índice chegando a 41% entre aqueles com renda abaixo de R$ 1 mil. A pesquisa, que entrevistou 10,8 mil pessoas de todas as classes sociais e regiões do Brasil, focou em candidatos a instituições privadas de ensino superior.

“O setor sempre trabalha em prol do seu crescimento, nunca contra outras formas de investimento. Mas, nesse caso, vamos discutir uma entrada no debate da regulamentação”, antecipa Celso Niskier, diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).

O presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável (IBJR), Magnho José, afirmou que o Brasil enfrenta um “hiato regulatório” que levou à proliferação de sites de apostas sem preocupação com a segurança dos apostadores.

“Eles estão fazendo um verdadeiro estrago nesse mercado, mas essa operação selvagem vai acabar no dia 1º de janeiro de 2025”, destacou.

