Perfil dos apostadores: 22 milhões de pessoas apostaram no último mês, diz pesquisa

Levantamento do Instituto DataSenado ouviu mais de 21 mil pessoas com 16 anos ou mais.

O Instituto DataSenado publicou o “Panorama Politico 2024: apostas esportivas, golpes digitais e endividamento”. O levantamento teve, entre outros objetivos, traçar um perfil dos apostadores brasileiros. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 28 de junho. Foram entrevistadas, por telefone, 21.808 pessoas maiores de 16 anos.

Segundo o que publicou a Agência Senado, a pesquisa constatou que 13% dos entrevistados afirmaram terem feito apostas em plataformas de iGaming nos últimos 30 dias. Essa porcentagem seria equivalente a cerca de 22,13 milhões de pessoas.

De acordo com o levantamento, a maior parte dos apostadores são homens com idade até 39 anos e que possuem o ensino médio completo. As mulheres representam 38% dos apostadores e 14% dos entrevistados tinham 60 anos ou mais.

Entre todas as pessoas ouvidas, 27% disseram estar “fora da força de trabalho” e 5% se declaram “desocupados”. 52% dos apostadores disseram receber até dois salários-mínimos por mês. 13% afirmam receber mais de seis salários-mínimos mensais. Os apostadores disseram ter gasto até R$ 500 em plataformas e 3% declararam ter desembolsado um valor maior.

“Além de mostrar que quase 13% da população fez apostas esportivas nos últimos 30 dias, a pesquisa joga luz sobre algumas características dessa população. Pessoas mais jovens apostaram mais, e pessoas idosas, menos. Pessoas com ensino médio completo apostam mais, enquanto pessoas com menor e com maior escolaridade apostam menos”, explica o analista do DataSenado, José Henrique Varanda, completando.

“Em relação à renda, pessoas de baixa renda apostam menos em proporção a este grupo na população em geral. Porém, como é o maior grupo populacional, ainda é a maior parte dos apostadores”.

