Novo alerta sobre bets: estudo aponta que brasileiros pegam empréstimos para fazer apostas

Cerca de um terço dos brasileiros com contas bancárias que solicitaram empréstimos nos últimos 12 meses usaram parte desse dinheiro para fazer depósitos em sites de apostas. Essas informações vêm de uma pesquisa conduzida pela fintech Klavi, especializada em inteligência de dados, divulgada pelo Poder 360.

A pesquisa, realizada em julho de 2024 com clientes da fintech Klavi, analisou o perfil de cerca de 5.000 pessoas que buscaram crédito. A maioria dos que fizeram apostas com o dinheiro obtido por empréstimo é do sexo masculino.

58% são homens;

47% têm entre 35 e 49 anos;

28% possui de 26 a 34 anos;

60% estão na região Sudeste;

64% ganham na faixa de 1 a 3 salários mínimos;

40% são trabalhadores do regime CLT

Os homens são os que mais realizam empréstimos para investir em apostas.

De acordo com a pesquisa da Klavi, o gasto médio em apostas foi de R$ 1.113,09 (USD 222,62), com 5% dos apostadores investindo mais de R$ 4 mil (USD 800). Alguns indivíduos chegaram a fazer depósitos acima de R$ 50 mil (USD 10 mil) antes de solicitarem empréstimos.

A empresa revelou que a maioria dos empréstimos solicitados varia entre R$ 500 (USD 100) e R$ 4.000 (USD 800). Esses dados sugerem que os gastos com apostas podem estar diretamente relacionados à necessidade de apoio financeiro.

Prática de apostas tem crescido no Brasil

As apostas são mais populares que os investimentos no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Mercado, 14% da população (aproximadamente 22 milhões de pessoas) fez pelo menos uma aposta online em 2023. O único investimento que supera as apostas é a poupança, com 25%.

Esse movimento tem preocupado ao governo e órgãos brasileiros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), por exemplo, já expressaram apoio à restrição do uso de cartões de crédito e à adoção de critérios mais rigorosos para apostas.

Beneficiários do Bolsa Família gastam mais de R$ 100 com apostas online

Segundo dados de uma pesquisa promovida pelo Datafolha, 17% das pessoas que são beneficiadas pelo Programa Bolsa Família já fizeram ou fazem apostas esportivas online. Desse grupo, 30% revelou gastar mais de R$ 100 (USD 18) por mês com a prática.

Ainda de acordo com o estudo, 60% dos apostadores que são beneficiários do programa de transferência de renda afirmam realizar apostas que ultrapassam R$ 50 (USD 9) mensais. No mês de dezembro, o Bolsa Família destinou uma média de R$ 680,61 a mais de 21 milhões de famílias.

O levantamento foi realizado em 5 de dezembro de 2023, abrangendo 2.004 entrevistas presenciais em 135 municípios, envolvendo indivíduos com 16 anos ou mais, representando todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.