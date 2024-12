PayBrokers e Sportradar: empresas se unem para lançar iniciativa focada no jogo responsável

As mensagens são veiculadas em áudio, banners online e Mídia Digital Out of Home.

A campanha é composta por mensagens sobre a importância de evitar o jogo excessivo.

A PayBrokers, empresa brasileira especializada em transações financeiras para o setor de iGaming e loterias, lançou uma iniciativa focada no jogo responsável em parceria com a Sportradar, companhia internacional de monitoramento de integridade no esporte.

“Jogar de forma responsável não é apenas sobre manter o equilíbrio; é um compromisso com práticas que priorizam o bem-estar dos jogadores e a integridade do setor”, declarou Edson Lenzi, Fundador da Paybrokers.

A campanha, que foi desenvolvida pela PayBrokers com suporte publicitário da Sportradar, consiste em mensagens educativas sobre a importância de jogar com responsabilidade e evitar excessos. As comunicações são veiculadas em áudio, banners online e Mídia Digital Out of Home (DOOH), através das ferramentas de marketing Ad:s da Sportradar.

De acordo com a PayBrokers, a campanha de Jogo Responsável não é uma iniciativa isolada, mas parte de uma série de ações voltadas para um “futuro mais equilibrado e transparente” no iGaming.

No mês de novembro, a facilitadora de transações financeiras venceu o prêmio de “Fornecedor Brasileiro do Ano” no SBC Awards Latinoamérica 2024, um dos principais reconhecimentos da indústria de apostas e jogos na América Latina. O evento foi realizado no Seminole Ballroom, em Miami, com mais de 400 líderes do setor presentes para celebrar as inovações e conquistas do mercado.

A seleção dos vencedores do prêmio foi realizada especialistas em iGaming. Os ganhadores contribuíram significativamente para a indústria de apostas e jogos na América Latina. Nesse mesmo evento, a PayBrokers também concorreu na categoria “Solução de Pagamentos”.

